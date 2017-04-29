* الانتخابات الرئاسية الايرانية، من الترشح حتى اداء اليمين الدستورية

لقد اعتبر دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية أن ادارة شؤون البلاد تستند الى الرأي العام واعتبر الانتخابات اساسا لتشكيل مؤسسة كالحكومة. وعلى رأس الحكومة هناك رئيس الجمهورية الذي ينتخب مباشرة من الشعب لولاية تستمر لأربع سنوات.

ان رئاسة الجمهورية في الديمقراطية الدينية في ايران هي موقع قانوني شأنها شأن العضوية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) ومجلس خبراء القيادة وكذلك المجالس الاسلامية البلدية والقروية وكلها تقوم على اساس الانتخابات العامة، وبذلك فان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية هو الرجل السياسي الذي يفوز بأغلبية اصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجري في ارجاء البلاد.

ويتولى رئيس الجمهورية في ايران، رئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية ويعد وفقا للمادة 113 من الدستور ارفع مسؤول رسمي في البلاد بعد قائد الثورة، وهو مكلف بتطبيق الدستور ماعدا الشؤون التي هي من اختصاص القائد مباشرة.

وتحدد المواد 125 الى 129 من الدستور، صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية بما فيها التوقيع على المعاهدات والاتفاقات والعقود التي تبرم بين الحكومة الايرانية وسائر الدول وكذلك توقيع المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية بعد تصديق مجلس الشورى الاسلامي عليها وتعيين ممثلين خاصين في الشؤون المختلفة وتعيين السفراء وتسلم اوراق اعتماد السفراء الاجانب ومنح الاوسمة الحكومية.

وتنص المادة 114 من الدستور على ان رئيس الجمهورية ينتخب باصوات الشعب مباشرة لولاية من اربع سنوات ويمكن ان ينتخب لولايتين متتاليتين فقط.

كما تنص المادة 115 من الدستور على ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون من بين الرجال الدينيين والسياسيين ويحظى بالشروط التالية وهي: ان يكون من اصول ايرانية ويحمل الجنسية الايرانية ومديرا ومدبرا وذا ماض جيد ويتمتع بالامانة والتقوى وان يؤمن بمبادئ الجمهورية الاسلامية الايرانية والمذهب الرسمي للبلاد.

ويقوم مجلس صيانة الدستور في النهاية بتأييد اهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وحسب القانون فان رئيس الجمهورية ينتخب باغلبية اصوات الناخبين، لكن ان لم يحصل اي من المترشحين على هذه الاغلبية في الجولة الاولى من الانتخابات، فان الجولة الثانية والاخيرة ستجري في يوم الجمعة من الاسبوع الذي يليها. وفي الجولة الثانية، يتنافس مترشحان اثنان فقط ممن اكتسبا اصوات اكثر من المترشحين الاخرين.

وتقول المادة 119 من الدستور ان انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يجب ان يتم خلال شهر واحد على الاقل بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، وخلال الفترة الواقعة بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، فان الرئيس السابق يتولي تصريف الاعمال.

من جهة اخرى تنص المادة الواحدة والثلاثين من انتخابات رئاسة الجمهورية على ان وزارة الداخلية هي التي تنفذ المراحل المختلفة المتعلقة باجراء الانتخابات الرئاسية وتعمل تحت اشراف الهيئة التنفيذية المركزية للانتخابات وهي هيئة مؤلفة من كل من وزير الداخلية بوصفه رئيسا للهيئة واحد اعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي والمدعي العام للبلاد ووزير الامن وسبعة من الشخصيات الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية كمعتمدين من الشعب.

وخلال الانتخابات الرئاسية يتم تشكيل لجان مثل لجنة دراسة الحملة الانتخابية الرئاسية. وتراقب تمتع المترشحين بالامكانات الحكومية بصورة متكافئة. واعضاء هذه اللجنة هم: المدعي العام للبلاد ووزير الداخلية وامين الهيئة التنفيذية المركزية للانتخابات ورئيس مجلس الاشراف على الاذاعة والتلفزيون او احد اعضاء هذا المجلس ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

ومن خصائص النظام الانتخابي في ايران هي الشروط الموسعة لتسجل وترشح الافراد للانتخابات الرئاسية بحيث ان الترشح والتسجيل يتم من دون اي شروط من حيث العمر والجنس والمال والمهنة. وفي الانتخابات الرئاسية الايرانية وعلى النقيض من الكثير من الديمقراطيات فان الناخبين لا يسجلون مسبقا للادلاء باصواتهم.

وعلى الرغم من ان القوانين الايرانية تضع عقوبات محددة لمنتهكي قانون وقواعد الحملة الانتخابية، لكنها تكتفي في مجالات مثل مصادر تمويل المرشحين للقيام بالحملات الانتخابية بقانون عدم الاستفادة من الامكانات الحكومية.

ان طريقة فرز وعد الاصوات في الوقت الحاضر تتم بصورة يدوية وغير الكترونية، ولا توجد امكانية ارسال الصوت عن طريق البريد او الوسائل المجازية. وفي النهاية فان مجلس صيانة الدستور هو مؤسسة تتولى مهمة تاييد الانتخابات واوراق اعتماد رئيس الجمهورية والبت في الطعون الانتخابية.

والنقطة الاخرى هي ان الانتخابات الرئاسية في ايران تجري بالتزامن مع انتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية.