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رقم الخبر: 192246 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: دوليات  
الخارجية الأميركية تطلب من سفيرتها في الأمم المتحدة التنسيق بشأن تصاريحها

الخارجية الأميركية تطلب من سفيرتها في الأمم المتحدة التنسيق بشأن تصاريحها

كشفت صحيفة أمريكية أن وزارة الخارجية الأميركية تريد أن تعدّ السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ما تنوي الإدلاء به أو إصداره من تصريحات وبيانات بالتنسيق معها.

كشفت صحيفة أمريكية أن وزارة الخارجية الأميركية تريد أن تعدّ السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ما تنوي الإدلاء به أو إصداره من تصريحات وبيانات بالتنسيق معها.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن بعض تصريحات نيكي هيلي، وبالأخص بشأن روسيا، فاجأت وزارة الخارجية الأميركية.
وكانت نيكي هيلي قد قالت في تصريحاتها الأخيرة في مجلس الأمن “أناشد مجلس الأمن الدولي ممارسة كل أنواع الضغط على روسيا لكي يحاول إنهاء النزاع السوري”. ولكن المندوب الروسي  السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش رد عليها في الجلسة نفسها.
 

 
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