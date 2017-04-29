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رقم الخبر: 192245 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: دوليات  
واشنطن “لا تستبعد” الحوار المباشر مع كوريا الشمالية

واشنطن “لا تستبعد” الحوار المباشر مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة في مقابلة مع الاذاعة العامة الأميركية ان واشنطن لا تستبعد اجراء حوار مباشر مع نظام كوريا الشمالية بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة في مقابلة مع الاذاعة العامة الأميركية ان واشنطن لا تستبعد اجراء حوار مباشر مع نظام كوريا الشمالية بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.
وقال تيلرسون “بالطبع هذه الطريقة التي نريدها للتوصل الى حل”. ردا على سؤال حول احتمال خوض مفاوضات مباشرة  مع كوريا الشمالية ، لكنه قال ان بيونغ يانغ “يجب ان تكون مستعدة لمناقشة نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية وليس مجرد تجميد برنامجها النووي.

 

 
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