قالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة إنها أحبطت مخططا إرهابيا بعد إطلاق النار على امرأة خلال مداهمة منزل في شمال لندن في ثاني عملية أمنية كبيرة في العاصمة البريطانية خلال ساعات.

واستخدمت شرطة مكافحة الإرهاب الغاز المسيل للدموع في اقتحام منزل كان تحت المراقبة في منطقة ويلسدن بلندن مساء يوم الخميس قبل أن تطلق النار على امرأة في العشرينيات. وتشير أنباء إلى أنها نقلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ولكن مستقرة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشرطة قد أحبطت مخططا قيد التنفيذ قال نيل باسو المسؤول الكبير بشرطة مكافحة الإرهاب للصحفيين "نعم".

يوم الخميس ألقت قوات الأمن القبض على رجل بحوزته ثلاث سكاكين على الأقل على مقربة من مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وستمنسر في عملية أخرى نفذتها عناصر مسلحة من شرطة مكافحة الإرهاب.

وما زالت الشرطة تحتجز الشاب البالغ من العمر 27 عاما والذي كان يخضع لمراقبة المخابرات والشرطة.

وقال باسو: بفضل هذه الاعتقالات أعتقد أننا أحبطنا التهديدات التي كانوا يشكلونها" مضيفا أنه "كان يوما استثنائيا في لندن.

وأشار باسو إلى أن ستة أشخاص اعتقلوا في عملية منطقة ويلسدن خمسة منهم في المنزل والسادس في كنت بجنوب شرق إنجلترا.

وقال: كانت المداهمة المسلحة ضرورية بسبب طبيعة المعلومات التي وردتنا من المخابرات وتم إطلاق عبوات غاز مسيل للدموع في العنوان المذكور. وأضاف أن عمليات تفتيش تجري في ثلاثة منازل أخرى.

وما زالت الشرطة تستجوب الرجل الملتحي الذي اعتقل في عملية خاطفة على مرمى حجر من مبنى البرلمان ومكتب ماي ووزارات.

ولم يصب أحد في العملية وأظهرت الصور ثلاث سكاكين على الأرض حيث اعتقل الرجل. وقال باسو إن الرجل يخضع للتحقيق في تهم إرهابية كما يجري تفتيش عقارين على خلفية التحقيق.

وقال مصدر أمني غربي لرويترز إن الرجل، وهو من لندن، كان على لائحة مراقبة شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الداخلية (إم.آي.5) قبل اعتقاله.

وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق إن المشتبه به ربما كان على اتصال مع مسلحين متشددين خارج بريطانيا وسافر للقائهم لكن لا يعتقد أنه كان على اتصال مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ أغسطس آب 2014 تعيش بريطانيا في ظل ثاني أعلى مستوى تحذير وهو ما يعني أن هجوم مسلحين متشددين مرجح جدا.

وقال مسؤولون أمنيون إن الأجهزة الأمنية أحبطت 13 مخططا إرهابيا في السنوات الأربع الأخيرة.

وقال باسو: نشاطنا مستمر على مدار الساعة لرصد ومنع هذه التهديدات ونحن ننفذ اعتقالات بشكل يومي تقريبا.

من جهة أخرى أفاد استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشرت صحيفة تايمز نتائجه يوم الجمعة أن قرابة نصف ناخبي اسكتلندا لا يريدون إجراء استفتاء آخر على الاستقلال عن المملكة المتحدة قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر الاستطلاع أن 49 في المئة من الاسكتلنديين يعارضون إجراء استفتاء بين خريف 2018 وربيع 2019 وهو الجدول الزمني الذي اقترحته رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن. وأيد 37 في المئة إجراء الاستفتاء بينما لم يحسم 14 في المئة أمرهم.

وخلص استطلاع أجرته مؤسسة كانتار ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء إلى أن معظم الناخبين الاسكتلنديين لا يريدون إجراء استفتاء آخر.

وصوت الاسكتلنديون بنسبة كبيرة لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران الماضي خلافا مع باقي أجزاء المملكة المتحدة التي اختارت الانسحاب من التكتل.

وتقول الحكومة بقيادة الحزب القومي الاسكتلندي إن هذا يعني أن على اسكتلندا أن تحصل على فرصة ثانية لتقرر إن كانت تريد الانفصال عن المملكة المتحدة وهو الأمر الذي تعارضه الحكومة المركزية في لندن.