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رقم الخبر: 192242 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:07 الاقسام: دوليات  
“طالبان” تعلن انطلاق “هجوم الربيع”

“طالبان” تعلن انطلاق “هجوم الربيع”

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية الجمعة عن بداية “هجوم الربيع” السنوي، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

أعلنت حركة “طالبان” الأفغانية الجمعة عن بداية “هجوم الربيع” السنوي، بحسب ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وتوعدت الحركة في بيان لها”باستهداف قوات الاحتلال الاجنبي عبر استخدام اساليب من بينها الهجمات التقليدية وحرب العصابات والهجمات الاستشهاد الانتحارية المتطورة والهجمات الداخلية”، واضافت “سنستهدف العدو ونضايقه ونقتله أو نأسره حتى يخرج من آخر معاقله”.
وأطلقت طالبان على العملية اسم “عملية منصوري”، تيمنا باسم زعيمها السابق الملا منصور الذي قتل في أيار/مايو 2016.

 
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