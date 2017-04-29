حذرت الشرطة البريطانية الجمعة من انها تواجه “مستوى متزايدا من النشاط الارهابي” بعد يوم من اعتقال رجل كان يحمل سكاكين قرب البرلمان واصابة امرأة بعيار ناري في مداهمة للشرطة.

وبعد أسابيع من هجوم على مبنى البرلمان خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى. عادت لندن الى حالة التأهب المرتفع مع استعداد البلاد لاجراء انتخابات مبكرة في الثامن من حزيران/يونيو. وقال نائب مساعد مفوض الشرطة نيل باسو بعد تأكيده اعتقال ستة أشخاص ليل الخميس الجمعة “يوم امس كان يوما استثنائيا في لندن”. وأضاف “اردنا أن نطمئن الناس أن هذا المستوى المرتفع من النشاط الارهابي يقابله تحرك من جهتنا .. فنحن نقوم باعتقالات بشكل شبه يومي”.



