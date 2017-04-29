  • السبت ٢ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192241 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: دوليات  
حالة تأهب مرتفعة في بريطانيا بعد اعتقالات تتعلق “بالارهاب”

حالة تأهب مرتفعة في بريطانيا بعد اعتقالات تتعلق “بالارهاب”

حذرت الشرطة البريطانية الجمعة من انها تواجه “مستوى متزايدا من النشاط الارهابي” بعد يوم من اعتقال رجل كان يحمل سكاكين قرب البرلمان واصابة امرأة بعيار ناري في مداهمة للشرطة.

حذرت الشرطة البريطانية الجمعة من انها تواجه “مستوى متزايدا من النشاط الارهابي” بعد يوم من اعتقال رجل كان يحمل سكاكين قرب البرلمان واصابة امرأة بعيار ناري في مداهمة للشرطة.
وبعد أسابيع من هجوم على مبنى البرلمان خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى. عادت لندن الى حالة التأهب المرتفع مع استعداد البلاد لاجراء انتخابات مبكرة في الثامن من حزيران/يونيو. وقال نائب مساعد مفوض الشرطة نيل باسو بعد تأكيده اعتقال ستة أشخاص ليل الخميس الجمعة “يوم امس كان يوما استثنائيا في لندن”.  وأضاف “اردنا أن نطمئن الناس أن هذا المستوى المرتفع من النشاط الارهابي يقابله تحرك من جهتنا .. فنحن نقوم باعتقالات بشكل شبه يومي”.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0738 sec