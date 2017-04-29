أكدت الصين يوم الجمعة موقفها المعارض لأي اتصالات رسمية بين تايوان والدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية. وتعتبر بكين تايوان إقليما منشقا.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز يوم الخميس، اقتراح رئيسة تايوان بإجراء اتصال هاتفي آخر معه وقال إنه لا يريد إثارة مشكلات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت تساعد فيه بكين فيما يبدو في جهود كبح كوريا الشمالية.

من جانبه تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا من رئيسة تايوان بإجراء اتصال هاتفي آخر بينهما وقال إنه لا يريد أن يسبب مشاكل للرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت تساعد فيه بلاده على ما يبدو في جهود كبح جماح كوريا الشمالية.

وفي مقابلة أجرتها رويترز في البيت الأبيض، نحى ترامب الفكرة جانبا بعد أن قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين لرويترز يوم الخميس إنها لن تستبعد الحديث مباشرة مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي، وهو أمر من المؤكد أن يغضب الصين.

ووضع تايوان قد يكون أشد القضايا حساسية بين واشنطن وبكين.

وقال ترامب لرويترز: الإشكالية بالنسبة لي أنني أرسيت علاقة شخصية رائعة مع الرئيس شي. أشعر في الحقيقة أنه يبذل كل ما في وسعه لمساعدتنا في وضع صعب، مشيرا إلى دلائل على أن الصين ربما تعمل من أجل تفادي إقدام جارتها وحليفتها بيونجيانج على إجراء أي تجارب صاروخية أو نووية جديدة.

وأضاف: لذلك لا أرغب في التسبب في مصاعب له في الوقت الحالي... أعتقد أنه يبذل جهدا مدهشا كزعيم ولا أود عمل أي شيء يعرقل ذلك. وبالتالي سأرغب بالتأكيد في الحديث معه أولا.

وكان ترامب قد تلقى مكالمة من تساي لتهنئته بالفوز في أوائل ديسمبر كانون الأول في أول اتصال بين زعيم تايواني ورئيس أمريكي منتخب أو منتهية ولايته منذ حوالي أربعة عقود. وأثار ترامب شكوكا حيال سياسة تنتهجها واشنطن منذ فترة طويلة وتتمثل في الالتزام بمبدأ (صين واحدة) والذي يؤكد أن تايوان جزء من الصين.