قُتل خمسة جنود نيجيريين وأصيب 40 بجروح في هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام ضد موكب عسكري في شمال شرق نيجيريا. وفق ما افادت مصادر عسكرية فرانس برس.

قُتل خمسة جنود نيجيريين وأصيب 40 بجروح في هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام ضد موكب عسكري في شمال شرق نيجيريا. وفق ما افادت مصادر عسكرية فرانس برس.

والانتحاري المنتمي الى “جناح أبو مصعب البرناوي” هاجم الخميس موكبا كان يقوم “بعمليات تطهير” بين ولايتي يوبي وبورنو وفق ضباط طلبوا عدم الكشف عن اسمهم.



