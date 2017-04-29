  • السبت ٢ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192239 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: دوليات  
مقتل خمسة جنود نيجيريين في هجوم انتحاري

مقتل خمسة جنود نيجيريين في هجوم انتحاري

قُتل خمسة جنود نيجيريين وأصيب 40 بجروح في هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام ضد موكب عسكري في شمال شرق نيجيريا. وفق ما افادت مصادر عسكرية فرانس برس.

قُتل خمسة جنود نيجيريين وأصيب 40 بجروح في هجوم انتحاري نفذته جماعة بوكو حرام ضد موكب عسكري في شمال شرق نيجيريا. وفق ما افادت مصادر عسكرية فرانس برس.
والانتحاري المنتمي الى “جناح أبو مصعب البرناوي” هاجم الخميس موكبا كان يقوم “بعمليات تطهير” بين ولايتي يوبي وبورنو وفق ضباط طلبوا عدم الكشف عن اسمهم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0675 sec