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رقم الخبر: 192238 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: عربيات  
الاحتلال يعلن ان 60 جندياً من جنوده قتلوا خلال عام

الاحتلال يعلن ان 60 جندياً من جنوده قتلوا خلال عام

قالت وزارة حرب الاحتلال اليوم الجمعة، إنه خلال العام، فإن 60 جنديا “إسرائيليا” قتلوا، وتوفي 37 آخرين من معاقي الجيش ليصل اجمالي قتلى الجيش الصهيوني حسب وزارة الحرب الى 23544 جنديا.

قالت وزارة حرب الاحتلال اليوم الجمعة، إنه خلال العام، فإن 60 جنديا “إسرائيليا” قتلوا، وتوفي 37 آخرين من معاقي الجيش ليصل اجمالي قتلى الجيش الصهيوني حسب وزارة الحرب الى 23544 جنديا.
ووفقاً للمواقع العبرية، فإن هذه الإحصائية تأتي في إطار تقارير تنشرها وزارة الحرب كل سنة عشية ما تسميه “يوم زخرون”، والذي تحيي فيه “اسرائيل” بشكل رسمي ذكرى الجنود الذين قتلوا في “ساحات المعارك”.

 

 
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