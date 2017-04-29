أجرت القوات الروسية مساء الخميس تدريبا عسكريا داخل العاصمة موسكو استعدادا للعرض غير المسبوق، المقرر إجراؤه في 9 مايو المقبل، بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وشهدت شوارع موسكو انتشارا أمنيا واسعا وأُغلقت معظم الشوارع الرئيسية، حيث شوهدت عشرات الدبابات والآليات والجنود.

وحسبما أوردت وسائل إعلام روسية، فهذا أول تدريب داخل المدينة هذا العام، قبل التدريب الأخير المزمع إجراؤه مساء 7 مايو المقبل، أي قبل يومين من العرض العسكري.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن القيادة العسكرية تضع اللمسات الأخيرة على تنظيم "أكبر عرض عسكري في تاريخ البلاد"، منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، وذلك وسط الساحة الحمراء بموسكو.

وسيشارك في العرض الذي يقام بمناسبة الذكرى 72 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية (يطلق عليها في روسيا الحرب الوطنية العظمى)، 10 آلاف جندي و72 طائرة.

وتجري في الوقت الراهن تدريبات في ضواحي موسكو إضافة إلى 28 مدينة روسية أخرى، ويتميز احتفال هذا العام بحضور عدد من قادة عدد من دول العالم ورؤساء حكومات ووزراء من دول عدة، لكن وسائل الإعلام الروسية لم تذكر أسماءً بعينها.

وإلى جانب طابعه الاحتفالي، تحرص روسيا كل عام على إرسال رسائل سياسية وعسكرية عبر هذا العرض، منها إبراز القوة العسكرية للجيش الروسي والكشف عن أحدث الصناعات الحربية.

من جانبها وصفت الحكومة اليابانية المحادثات التي جرت في موسكو بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها كانت جوهرية وصريحة للغاية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، للصحفيين: اللقاء بصيغة وجه لوجه، الذي تبادل خلاله الزعيمان وجهات النظر الواقعية، كان صريحا للغاية وجوهريا.

وأكد أن الوضع حول البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية كان من المسائل التي طرحت خلال الاجتماع، إذ عبر رئيس الوزراء الياباني في هذا السياق عن رغبته في تعزيز التعاون الياباني الروسي، واهتمامه بمواصلة المساهمة الروسية البناءة في تسوية قضية بيونغ يانغ.

وكشف المسؤول الياباني أن اللقاء وجها لوجه استغرق 50 دقيقة. أما جولة المحادثات برمتها، فاستمرت 3 ساعات و10 دقائق.

وكان بوتين وآبي قد أعلنا في أعقاب محادثاتهما في موسكو أنهما اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية، ولاسيما بشأن عقد لقاءات ثنائية في مدينة فلاديفوستوك الروسية على هامس منتدى الشرق الاقتصادي الثالث في سبتمبر المقبل وعلى هامش قمة العشرين في هامبورغ في يوليو المقبل.