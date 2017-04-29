قال رئيس الحكومة التركية، بن علي يلديريم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينضم إلى عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2 أيّار/مايو المقبل.

قال رئيس الحكومة التركية، بن علي يلديريم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينضم إلى عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2 أيّار/مايو المقبل.

وقال يلديريم للصحافيين في تصريح مقتضب بأنطاليا اليوم: “أردوغان سينضم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم 2 أيّار/مايو المقبل”.

وأكّد يلديريم أن مؤتمر الحزب سينعقد في 21 أيّار/مايو المقبل.



