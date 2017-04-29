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رقم الخبر: 192235 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: دوليات  
يلديريم: أردوغان سينضم لعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2 أيار/مايو المقبل

يلديريم: أردوغان سينضم لعضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2 أيار/مايو المقبل

قال رئيس الحكومة التركية، بن علي يلديريم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينضم إلى عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2 أيّار/مايو المقبل.

قال رئيس الحكومة التركية، بن علي يلديريم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينضم إلى عضوية حزب العدالة والتنمية الحاكم في 2 أيّار/مايو المقبل.
وقال يلديريم للصحافيين في تصريح مقتضب بأنطاليا اليوم: “أردوغان سينضم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم 2 أيّار/مايو المقبل”.
وأكّد يلديريم أن مؤتمر الحزب سينعقد في 21 أيّار/مايو المقبل.

 

 
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