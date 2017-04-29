تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصراع محتمل كبير جدا من الممكن أن يندلع مع كوريا الشمالية، مصرّا على مواجهة برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي.

من جهتها حذّرت الصين من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد أو يخرج عن السيطرة.

وصرّح ترامب يوم الخميس لوكالة رويترز: نريد حل الأزمة سلميا ربما من خلال فرض عقوبات اقتصادية جديدة لكن الخيار العسكري غير مستبعد.

وتابع الرئيس الأمريكي المثير للجدل بشأن قراراته المتسرعة خلال المقابلة التي جرت في المكتب البيضاوي: هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: نود حل المسائل دبلوماسيا لكن الأمر شديد الصعوبة" واصفا كوريا الشمالية بأنها أكبر تحد عالمي بالنسبة له.

الى ذلك نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير "وانغ يي" تحذيره من خطر تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية أو خروجه عن نطاق السيطرة.

وأفادت الوزارة في بيان: إن وانغ أدلى بالتصريحات خلال اجتماع مع دبلوماسي روسي يوم الخميس في الأمم المتحدة.

وخلال الشهور الماضية زاد انزعاج الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، من مواصلة جارتها لبرامجها النووية والصاروخية طويلة المدى في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

ودعت الولايات المتحدة الصين إلى أن تفعل المزيد لكبح جماح بيونجيانج وأغدق ترامب الثناء على الرئيس الصيني شي جين بينغ لجهوده ووصفه بأنه رجل صالح.

وقال ترامب: أعتقد أنه يحاول بجد شديد. أعلم أنه يرغب في أن يتمكن من فعل شيء. وربما لا يستطيع لكني أظن أنه يود أن يكون قادرا على أن يفعل شيئا.

*حل دائم لأزمة بيونغ يانغ

من جهتها صرّحت الصين يوم الجمعة، إنها ترغب في العمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية في بكين إن الحل السلمي هو الخيار الوحيد وإن الاتصالات الوثيقة بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمر يعود بالنفع على العالم.

ورفض التعقيب على ما ستفعله الصين إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة.

*بكين: كوريا الشمالية ليست الشرق الأوسط

ومن برلين، شدّد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" على ضرورة تجنب اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية مهما كانت الظروف. وأعلن وانغ يي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل أن بلاده وروسيا قلقتان من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وشدد في هذا السياق قائلا: حتى احتمال واحد من المئة لنشوب الحرب نحن لن نصبر عليه، مضيفا: لأن كوريا الشمالية ليست الشرق الأوسط. إذا اندلعت الحرب في شبه الجزيرة الكورية، فسيكون بانتظارنا عواقب لا يمكن تخيلها.

وكانت الولايات المتحدة بدأت بنصب منظومة للدفاع الصاروخي أبكر من التوقعات في كوريا الجنوبية، ووصلت يوم الخميس الحاويات الأولى بمكونات منظومة "ثاد" إلى شمال شرق محافظة كينساندو، بحسب وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية.

*ترامب يتكلم عن نفسه

وخلال حوار أجرته رويترز عن أول 100 يوم في عمله بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توّاقا لحياته قبل دخول البيت الأبيض.

قال: كنت أعشق حياتي السابقة. كانت لديّ أشياء كثيرة جدا... الآن لدي عمل أكثر مما كان في حياتي الماضية. كنت أظن أن الأمر سيكون أسهل.

وبعد أن كان رجل أعمال ثريا في نيويورك تولى ترامب منصبا عاما لأول مرة حين دخل البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني بعد أن هزم منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على فوزه وقبل يومين من إتمامه أول 100 يوم في الرئاسة، لا تزال الانتخابات عالقة في ذهنه. وبينما كان الحديث يدور حول الرئيس الصيني شي جين بينغ، توقف ترامب ليقدم نسخا مما قال إنها أحدث أرقام على خريطة انتخابات 2016.