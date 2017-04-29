رغم تنوع الهواتف الذكية، وتطور ميزاتها، إلا أن بعض اللبنانيين مازالوا يستخدمون الهواتف العادية، رغم مرور الزمن عليها وعدم إمكانية ايصالها بشبكة الإنترنت وخدماتها.

وبحسب إحصاءات نشرت اليوم بلغ عدد المشتركين، خلال شهر نيسان/ أبريل 2017، من أصحاب الهواتف غير الذكية في شبكة تاتش 10% من مجموع المشتركين، مقابل 12% في شبكة "ألفا"، وفق إحصاءات الشركتين التي حصلت عليها صحيفة "المدن".

وإذا كانت آخر الأرقام المتاحة عن عدد المشتركين في تاتش تشير إلى وجود نحو 2.4 مليون مشترك، فإن عدد حاملي الهواتف غير الذكية يقدر بنحو 240 ألف شخص. بينما يقدر عدد المشتركين في شركة ألفا بنحو 2 مليون. ما يعني أن عدد المشتركين الذين يحملون هواتف غير ذكية يقدر بنحو 200 ألف شخص. بالتالي، يقدر مجموع المشتركين في الشركتين، ممن لا يحملون هواتف ذكية، بـ440 ألف مشترك.

وتظهر الاحصاءات أن نسبة المشتركين من الهواتف غير الذكية في شبكة ألفا تراجعت عن العامين الماضيين، من 17% (2015) إلى 13% في (2016). وتعتبر شركة ألفا أنه مع وصول نسبة مستخدمي الهاتف الذكي إلى الشبكة إلى نحو 90%، فإنه يمكن القول إن نسباً قياسية تتحقق لجهة الإستخدام الكثيف للهاتف الذكي، فضلاً عن أن هذه النسبة من الأعلى عالمياً.



