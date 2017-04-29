شرع والدان ألمانيان بمقاضاة موقع "فايسبوك" الشهير أمام المحكمة العليا في البلاد، في مسعى منهما للوصول إلى حساب ابنتهما التي توفيت قبل 5 أعوام.

وبحسب ما أرودت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الوالدين يريدان الدخول إلى الحساب للتأكد من أسباب وفاة ابنتهما عام 2012، وكان عمرها آنذاك 15 عامًا.

ويقول الوالدان إن فتح حساب ابنتهما والاطلاع على رسائلها الخاصة قد يساعدهما على معرفة الحقيقة.

ولاقت الفتاة التي لم تحدد هويتها مصرعها حين دهسها قطار في محطة تحت الأرض، وحتى اليوم يقول الوالدان إنهما لا يعرفان سبب وفاة ابنتهما، وإذا ما كانت حادثا أم انتحارا.

وفي المقابل، دافع موقع فيسبوك عن موقفه الرافض للكشف عن تفاصيل الحساب قائلا إن هذا الأمر سيلحق الضرر بخصوصية مستخدمين آخرين تبادلوا الرسائل مع الفتاة.

وكانت محكمة أدنى نظرت القضية عام 2015، قد حكمت بوجوب حق وصول الوالدين إلى حساب ابنتهما، على اعتبار أن الأمر لا يخترق حقوق الفتاة لكونها قاصرًا، وقررت المحكمة في جلستها الأولى في برلين، منح الطرفين أسبوعين من أجل التوصل إلى تسوية خارجها، قبل أن تصدر قرارها في الأمر.



