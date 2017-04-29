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رقم الخبر: 192228 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:18 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري يتقدم في القابون شرق دمشق

الجيش السوري يتقدم في القابون شرق دمشق

احرز الجيش السوري تقدماً على جبهة القابون شرق دمشق وسيطر على عدة نقاط اثر اشتباكات مع مجموعات "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة واوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين واسر مسلحين اثنين من "النصرة"، وسط حالة من الارباك في صفوف المسلحين الذين طلبوا مؤازرات الى مناطق الاشتباكات، في وقت أعلن ما يسمى "جيش الاسلام" في بيانٍ نشره على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" عن بدء معركة على جبهة "حوش الضواهرة" في غوطة دمشق الشرقية ضدّ مواقع الجيش السوري في المنطقة.

احرز الجيش السوري تقدماً على جبهة القابون شرق دمشق وسيطر على عدة نقاط اثر اشتباكات مع مجموعات "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة واوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين واسر مسلحين اثنين من "النصرة"، وسط حالة من الارباك في صفوف المسلحين الذين طلبوا مؤازرات الى مناطق الاشتباكات، في وقت أعلن ما يسمى "جيش الاسلام" في بيانٍ نشره على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" عن بدء معركة على جبهة "حوش الضواهرة" في غوطة دمشق الشرقية ضدّ مواقع الجيش السوري في المنطقة.
وقالت مواقع مقربة من تنظيم "داعش" ان "خمسة مسلحين من "هيئة تحرير الشام" قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحي التنظيم في مخيم اليرموك جنوبي دمشق. وفي المقابل قالت تنسيقيات المسلحين ان ثلاثة مسلحين من "التنظيم" فجروا أنفسهم في مواقع "الهيئة" لدى محاولتهم اقتحام شارع الثلاثين في المخيم وأعقب ذلك اشتباكات دامت لعدة ساعات."
وفي درعا استهدف الجيش السوري تجمعات وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" في حيي النازحين والعباسية ودوار المصري في درعا البلد وقُتل واصيب عدد كبير من أفرادها ودمّر مقري رصد وقيادة بمن فيهما في حي الكرك وعدة تحصينات ودشم رشاشات بمنطقة البريد ودمرت سيارة وقتل طاقمها بحي طريق السد بدرعا البلد.
أما في حمص  فقد قضى الجيش السوري على مجموعة مسلحة من "جبهة النصرة" في قرية كيسين بريف حمص الشمالي ودمر سيارة "بيك أب" مركّبة عليها قاعدة إطلاق صواريخ بمن فيها، كما دارت اشتباكات بين "جيش أسود الشرقية - الجيش الحر" وتنظيم داعش إثر هجومٍ شنَّهُ مسلّحو "أسود الشرقية" على مواقع التنظيم في منطقة "أبو الشامات" في البادية السورية في ريف حمص الجنوبي الشرقي.
من جهة أخرى أعلنت مواقع كرديّة عن مقتل وجرح عدد من الجنود الاتراك واعطاب مدرعة للجيش التركي خلال اشتباكات مع "وحدات الحماية الكردية" قرب قرية "فرفك" في ريف حلب الشمالي لدى شن الجيش التركي هجوماً على مواقع "الوحدات" في قرية "قره بابا" ومحيطها.‎

 

 
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