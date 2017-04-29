على جبهات عدة يستنزف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا مقاتليه، ويتكبد خسائر بشرية ومادية بالعتاد والأرواح في كل من دير الزور، والرقة، وجنوب العاصمة دمشق.

ففي مخيم اليرموك جنوب العاصمة، استمرت الاشتباكات بين تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام" لليوم الثاني، حيث هاجم مسلحو التنظيم صباح اليوم نقاط "الهيئة" في شارع اليرموك الرئيس في المخيم، بالتزامن مع قيامه بدفن جثث قتلاه جراء اشتباكات الأمس في الحجر الأسود جنوبًا.

ومن ريف الرقة، انتقلت العوائل النازحة الهاربة من بطش "داعش"، إلى ريف دير الزور إثر الاشتباكات الدائرة بين مسلّحي التنظيم الإرهابي و"قوات سوريا الديمقراطية" عند أطراف المدينة.

أما "وحدات الحماية الكردية" في الرقة، فقد دمرت رادارًا ومدرعة للجيش التركي، خلال ردها على القصف التركي الذي استهدف قرية "سوسك" غربي مدينة تل أبيض في ريف الشمالي للمدينة، كما أخلت القوات جميع نقاطها في قرية "حمام التركمان" قرب مدينة "تل أبيض"، بعدما كانت مدفعية الجيش التركي قد قصفت أمس بعنف عددًا من القرى في ريف الرقة الشمالي.

وفي الريف الحلبي، قالت مواقع كردية أن 17 جندياً تركياً قتلوا وأصيب 3 آخرون واعطبت مدرعة خلال رد "وحدات الحماية الكردية" على استهداف الجيش التركي ناحيتي "شيه" و"راجو" في ريف حلب الشمالي الغربي.



