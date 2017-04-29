أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أن "حزب الله يبذل كل طاقاته للتوصل إلى قانون إنتخابي ينقذ البلد مما هو فيه"، مشيراً إلى خطورة إيصال الناس لمرحلة اليأس عند الحديث عن قانون إنتخابي جديد، لأن هذا القانون الجديد سيكون الحل الأمثل والأفضل للجميع، لكنه مع أهميّته وضرورته فهو لن يحل كل الهواجس ولن يحقق كل الأهداف.

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أن "حزب الله يبذل كل طاقاته للتوصل إلى قانون إنتخابي ينقذ البلد مما هو فيه"، مشيراً إلى خطورة إيصال الناس لمرحلة اليأس عند الحديث عن قانون إنتخابي جديد، لأن هذا القانون الجديد سيكون الحل الأمثل والأفضل للجميع، لكنه مع أهميّته وضرورته فهو لن يحل كل الهواجس ولن يحقق كل الأهداف.

ولفت سماحته إلى أنّ المطلوب من الجميع التلاقي على النقاط المشتركة وهي كثيرة ويُبنى عليها.

كلام السيد صفي الدين، جاء خلال رعايته حفل افتتاح مجمع الإمام الخميني الثقافي - تحويطة الغدير، الذي أقامته جمعية الباقيات الصالحات، وذلك بحضور مسؤول منطقة بيروت السيد حسين فضل الله ولفيف من العلماء وبعض فعاليات المنطقة.

وشدد سماحته على أهمّية الحضور في المساجد لأن ذلك من الثقافة الأصيلة وجزء أساسي من التربية، فالقيمة الأساسية التي يدعّمها حضور المسجد عند الإنسان هي قيمة التقوى، مشيراً إلى أن سرّ صمود وقوّة واستمرار المقاومة يكمن في حضور عناصرها وأبناءها في المساجد.

وتخلل الحفل تواشيح من وحي المناسبة العطرة لفرقة من كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.

في الختام أقيمت الصلاة بإمامة الشيخ محمّد المقداد.



