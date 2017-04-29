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رقم الخبر: 192222 تاريخ النشر: نيسان 28, 2017 الوقت: 18:49 الاقسام: اقتصاد  
مجلس النواب العراقي يوافق على قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية

مجلس النواب العراقي يوافق على قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية

وافق مجلس النواب العراقي على مقترح قانون يجعل مدينة البصرة عاصمة اقتصادية للعراق.

وقال مصدر برلماني عراقي، في حديث لموقع (السومرية نيوز) العراقي: إن (مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية). وكان المجلس عقد يوم الخميس جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة سليم الجبوري وحضور 180 نائباً، وشهدت التصويت على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.

من جانبهم، دعا نواب محافظة البصرة الحكومة المحلية بالمحافظة والمستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى البدء بخطوات تطبيق القانون.

وقال النائب، حسن خلاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب البصرة: ان (الكثير من بلدان العالم المتطور حققت تنمية شاملة ونهضة اقتصادية من خلال انطلاقها من مدينة لها موقع جغرافي واقتصادي مميز)، مبيناً أن مدينة البصرة وما تمتاز به من إطلالة على الخليج (الفارسي) ودول الجوار وموقع جعل الخط الأقصر الرابط بين الشرق والغرب لا يمر إلا من خلالها. وأضاف خلاطي: ان (البصرة سلة خبز العراق وعمود الموازنة واحتياطي الأجيال القادمة لمئات السنين فقد استحقت أن تكون العاصمة الاقتصادية للعراق).

 
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