تراجع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي بنسبة 4ر0% ونحو 36141 عاملاً، بنهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 776ر452ر8 مليون عامل.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي نحو 917ر488ر8 مليون عامل نهاية يناير/ كانون الثاني السابق عليه، بحسب تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (حكومي)، يوم الخميس.

ويتزامن تراجع أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص السعودي مع إجراءات حكومية تستهدف إحلال الأجانب بمواطنين، أو ما تسمى (سعودة) العمالة.

وقالت المؤسسة، وهي المسؤولة عن التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص في البلاد، أن المشتركين السعوديين في المؤسسة ارتفع بنهاية فبراير/ شباط الماضي بنسبة 1ر0% إلى 344ر863ر1 مليون مشترك.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي) بنهاية 2016، ارتفع معدل بطالة السعوديين إلى 3ر12% نهاية العام الماضي، من 1ر12% في الربع الثالث من العام ذاته. وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات مؤخراً، بغرض إحلال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين. وضمن الإجراءات، وقعت وزارة العمل السعودية في 24 أبريل/ نيسان الجاري، مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل/ نيسان الجاري، قراراً وزارياً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.