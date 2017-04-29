اختتم في العاصمة التركية أنقرة الإجتماع الثالث للتعاون بين القطاعات الإيرانية والتركية بالتشديد على التعاون المشترك بين المحافظات الحدودية للبلدين في المجال الإقتصادي والسياحي.

الإجتماع الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي، جاء برعاية وكالة التنمية في شرق الأناضول التركية ومؤسسة الدراسات الآسيوية ومكتب الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية وبمشاركة مدراء ورجال أعمال من محافظات آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية وأردبيل الإيرانية ومحافظة فان التركية.

وقد بحث المجتمعون القضايا التجارية الحدودية بين البلدين، وكذلك المشاكل التي تعاني منها الجمارك والمنافذ التجارية الحدودية بين البلدين. كما بحث المشاركون الإمكانيات والفرص المتاحة أمام البلدين والعوائق التجارية على صعيد النقل والإتفاقيات الموقعة بين الجانبين ومشكلة التهريب والمفارز الجمركية والمشاكل القنصلية.

وأشار المجتمعون إلى حالة التخلف التي تعاني منها المحافظات الحدودية بين البلدين، مؤكدين على أن التعاون والتنسيق المتبادل سيسهم في تطوير هذه المحافظات. وقد اعتبر المشاركون أن هناك فرصاً لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مشيرين إلى ضرورة السعي نحو تطوير التنسيق بين صانعي القرار ورجال الأعمال بهدف تحقيق هذه الغاية.