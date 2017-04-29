اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، العميد حسين دهقان، ان ايران تحتفظ بحق الرد على جريمة استهداف حرس الحدود عند الحدود مع باكستان.

واصدر العميد دهقان بيانا اعرب فيه عن مواساته للقائد العام للقوات المسلحة وذوي الشهداء والشعب الايراني لإستشهاد مجموعة من افراد حرس الحدود الشجعان على يد زمرة ارهابية تكفيرية، في منطقة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.

وقال وزير الدفاع الايراني: ان الحكومة تتابع هذا الموضوع عن طريق الحكومة الباكستانية، وتحتفظ بحقها بالرد الحازم على مثل هذه الاعمال الارهابية الدنيئة، ونطالب المسؤولين الباكستانيين بإعتقال ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن.