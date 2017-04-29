وفي تقرير تحت عنوان (التوربينات الإيطالية في إيران) نشرته يوم الأربعاء الماضي، قالت الصحيفة: ان نحو مئة شركة عضو في جمعية الصناعات الميكانيكية الإيطالية ستشارك في معرض طهران الدولي للنفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات الذي سيقام من 6-9 من مايو/ أيار القادم.

وقال مساعد جمعية الصناعات الإيطالية كارلو بانفي: ان الأسواق الإيرانية يمكن أن تستوعب ضعفي أو ثلاث أضعاف الصادرات الحالية، مشيراً إلى إمكانية نمو الصادرات الإيطالية إلى إيران بمعدل 15 إلى 20 بالمائة خلال العام الجاري. وأشار إلى أن قيمة الصادرات الإيطالية إلى إيران خلال العام 2016 بلغت ملياراً و200 مليون يورو، لافتاً إلى أن هناك 410 ملايين يورو تتعلق بصادرات الصناعات الميكانيكية الخاصة بمصفاة النفط.

واعتبر بانفي إن كلاً من الصين والهند وكوريا تشكل الدول المنافسة لإيطاليا على السوق الإيراني.