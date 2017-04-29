وقال مرتضى يزدخاستي، في تصريح صحفي على هامش زيارة محافظ هرمزكان لهذا المصنع: ان إنتاج المحافظة ارتفع من 3 ملايين و300 طن الى 4 ملايين و800 ألف طن سنوياً بعد تدشين المرحلة الأولى من هذا المصنع. وأوضح بأن الرساميل التي تم رصدها لإنشاء هذا المصنع بلغت 5 آلاف و780 مليار ريال، وأضاف: ان هذا المصنع يوفر فرص العمل لـ350 شخصاً بصورة مباشرة ولـ4 آلاف شخص بصورة غير مباشرة.

وقال يزدخاستي: ان طاقة إنتاج هذا المصنع تبلغ 5 ملايين طن من مقاطع الصلب على 3 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى إنتاج الحديد الاسفنجي.

وتختص محافظة هرمزكان بنسبة 10 بالمائة من طاقة البلاد في مجال الصلب وفي هذا السياق يعد مصنع (صبا فولاذ الخليج الفارسي) المصنع الثالث في إنتاج الصلب في المحافظة.