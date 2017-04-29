تم تدشين أكبر محطة كهروشمسية في ايران بطاقة 10 ميغاواطاً في مدينة اصفهان بحضور وزير الطاقة حميد جيت جيان .

وتقع المحطة في منطقة جرقوية في اصفهان (وسط البلاد)، واستغرقت عملية بنائها 7 أشهر بتكلفة 550 مليار ريال (الدولار=32400 ريال). وتضم المحطة 39 ألف لوحة شمسية بمقاس 65ر1 في 98 سانتي متر على مساحة 20 هكتاراً.

وتنقل الطاقة الكهربائية المولدة بالمحطة عبر خط خاص بطول 5ر3 كيلومتر الى محول كهرباء بقدرة 63 كيلوفولطاً في منطقة جرقوية. وشكلت نسبة استخدام القدرات والإنتاج المحلي 30 بالمئة من عملية بناء المحطة التي تتميز بالتعقيب التلقائي لأشعة الشمس.