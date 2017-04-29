قال مساعد وزير النفط الايراني: ان طهران تتوقع توقيع أول اتفاقاتها النفطية تحت نموذج عقد النفط الجديد في غضون شهر. وأفاد ركن الدين جوادي، الخميس، بمؤتمر في باريس: (نتوقع ذلك قريباً جداً، ومن المأمول في غضون شهر أن نوقع العقد الأول).

وكانت إيران قالت في يناير/ كانون الثاني إن 29 شركة من أكثر من عشر دول تقرر السماح لها بالمنافسة على مشاريع النفط والغاز بموجب نموذج العقد الجديد الذي تأمل طهران أن يعزز الإنتاج بعد سنوات الحظر.

يذكر أن النموذج الأول ينهي نظام إعادة الشراء الذي يرجع إلى أكثر من 20 عاماً مضت ولا تسمح إيران بموجبه للشركات الأجنبية بتسجيل الاحتياطيات في دفاترها أو تملك حصص مساهمة في الشركات الإيرانية، بحسب رويترز.

هذا ونمت واردات الخام الإيراني من قبل مشتريه الأربعة الرئيسيين في آسيا نحو 27 بالمئة في مارس/ آذار عنها قبل عام مع استفادة طهران من إعفائها من اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وبعض كبار المنتجين الآخرين.

استورد مشترو الخام الإيراني الأربعة الكبار -الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان- 97ر1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، حسبما أظهرته بيانات حكومية وملاحية. ويقل ذلك قليلاً عن فبراير/ شباط عندما باعت إيران أكبر كميات في الخارج منذ 2010 وفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية. واستوردت تلك الدول الأربعة 87ر1 مليون برميل يومياً في الربع الأول من السنة بزيادة 47 بالمئة عن الفترة نفسها من 2016.

يذكر أن ايران أعفيت من إتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين من بينهم روسيا على خفض الإنتاج 8ر1 مليون برميل يومياً من أول يناير/ كانون الثاني.

من جانبه، صرح مساعد وزير النفط للشؤون الدولية، أمير حسين زماني نيا، أن شركة النفط والغاز المجرية (MOL) مهتمة لتعزيز نشاطاتها في مجال استخراج النفط والغاز، وقال: ان هذه الشركة المجرية المتخصصة تعمل في هذا المجال منذ 70 عاماً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية استقبل، مساء الخميس، نائب شركة النفط والغاز المجرية (MOL) وسفير هذا البلد والوفد المرافق له، وتناولوا خلال هذا اللقاء فرص الاستثمار في صناعة النفط والغاز بايران .

وأضاف زماني نيا: ان MOL أعلنت عن رغبتها بشراكة طويلة الأمد مع الشركات الإيرانية، مؤكداً أن المشاركة في المشاريع التصديرية للغاز الايراني وخط الأنابيب ونقل الغاز من الموضوعات الرئيسية التي تهم الشركة للتعاون مع صناعة النفط الإيرانية .

وأعلن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية أن شراء الغاز البترولي المسال (LPG) والمشاركة في مشاريع بمجالات التكرير والغاز الطبيعي المسال (LNG) وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) من المحاور الأخرى التي تم التفاوض عليها مع الشركة المجرية .ولفت إلى أن MOL مدعومة من قبل الحكومة المجرية وجميع أسهمها تحت تصرف الأخيرة، فيما تعتبر شركة النفط العمانية من مجموعة المساهمين فيها.