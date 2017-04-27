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رقم الخبر: 192157 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 21:03 الاقسام: عربيات  
الصومال: إعدام أربعة من «الشباب» كانوا وراء هجوم في 2016

الصومال: إعدام أربعة من «الشباب» كانوا وراء هجوم في 2016

أمرت محكمة عسكرية في الصومال بإعدام أربعة أشخاص قالت أنهم من مقاتلي «حركة الشباب» المتشددة، وأنهم وراء هجوم أسفر عن مقتل 80 شخصاً العام 2016.

وأوضح الضابط في الجيش الصومالي الرائد نور أدن، أنه تم الثلاثاء إعدام أربعة مسلحين كانوا وراء تنفيذ تفجيرين في بيدوا الواقعة على بعد نحو 245 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مقديشو.

ولفت إلى أنه سيتمّ إعدام آخرين متهمين بالانتماء إلى «حركة الشباب» الثلاثاء أو الاربعاء.

وتسعى «حركة الشباب» إلى طرد «قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي» (أميصوم) من الصومال، وإلى إسقاط حكومة البلاد المركزية المدعومة من الغرب.

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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