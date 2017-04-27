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رقم الخبر: 192155 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 20:59 الاقسام: عربيات  
الإفراج عن 5 بحارة روس من قبضة مختطفيهم في ليبيا

الإفراج عن 5 بحارة روس من قبضة مختطفيهم في ليبيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الأربعاء، الإفراج عن 5 بحارة روس من قبضة مختطفيهم في ليبيا، وذلك عقب زيارة وفد دبلوماسي روسي إلى ليبيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بوجدانوف قوله "إن الدبلوماسيين الروس عقدوا لقاءات مع السياسيين في طرابلس، لكنهم لم يتصلوا ببرلمان البلاد الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له ".

يذكر أن السفينة "ميرليه" احتجزت قبالة السواحل الليبية يوم 5 مارس الماضي من قبل خفر السواحل الليبية بالقرب من مدينة الزاوية، ومن ثم تم اقتيادها إلى طرابلس.

من جانب آخر عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، عن أمله في أن تساعد روسيا بما لديها من ثقل دولي في رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وقال السراج الثلاثاء، خلال لقائه بمقر المجلس بمدينة طرابلس، ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلادمير بوتين "إن السلاح سيستخدم لمحاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. فلا يمكن أن يسمح برفع السلاح في وجه الليبيين".

وطالب السراج بأن "تتدخل روسيا بما لديها من علاقات بأطراف النزاع في ليبيا لوقف التصعيد العسكري غير المبرر في الجنوب الليبي". 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/ وكالات
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