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رقم الخبر: 192154 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 20:56 الاقسام: عربيات  
مصر.. قتلى في هجوم إرهابي شمالي سيناء

مصر.. قتلى في هجوم إرهابي شمالي سيناء

فجر انتحاري تابع لتنظيم داعش الإرهابي سيارة مفخخة، فقتل أربعة قبليين وأصاب آخرين في شمالي شبه جزيرة سيناء، الثلاثاء، بحسب أسوشيتد برس.

ونقلت الوكالة الاربعاء، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن منفذ الهجوم قاد سيارة مليئة بالمتفجرات واستهدف نقطة تفتيش أقامتها قبيلة الترابين.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/ وكالات
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