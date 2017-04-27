لبنان.. مقتل مسؤول التفخيخ في" جبهة النصرة" في جرود عرسال قتل "ابو قاسم التلة" المسؤول عن التفخيخ وإعداد العبوات الناسفة في "جبهة النصرة" بجرود عرسال، اثر تعرضه لانفجار عبوة ناسفة امام مقره الكائن في خربة يونين في جرود عرسال.