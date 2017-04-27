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|رقم الخبر: 192153
|تاريخ النشر: نيسان 26, 2017
|الوقت: 20:53
|الاقسام: عربيات
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لبنان.. مقتل مسؤول التفخيخ في" جبهة النصرة" في جرود عرسال
قتل "ابو قاسم التلة" المسؤول عن التفخيخ وإعداد العبوات الناسفة في "جبهة النصرة" بجرود عرسال، اثر تعرضه لانفجار عبوة ناسفة امام مقره الكائن في خربة يونين في جرود عرسال.
كما اصيب معاونه احمد ابو داوود المعروف بـ "ابو دجانه اللبناني" حيث فقد ساقيه، كما تحدثت بعض المعلومات عن مقتله.
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