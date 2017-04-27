أصيب 4 شبان فلسطينيين على الأقل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام والمدمع، إثر مواجهات اندلعت، ليلة الثلاثاء، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة " فلسطين الان" أفادت مصادر محلية من مخيم قلنديا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، نحو عشرات المواطنين الذين انتظموا في مسيرة سلمية تضامنية مع الأسرى انطلقت من أمام مخيم قلنديا.

إلى ذلك اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قرية النبي صالح شهدت مواجهات عنيفة بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية وشرعت بإطلاق رشقات من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تصدوا لجنود الاحتلال ورشقوهم بالحجارة، ومنعوهم من التقدم باتجاه وسط القرية.

وأغلق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي وحظر على أهالي القرية التنقل.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء، ثمانية شبان بعد مداهمتها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال اعتقل شابا من بلدة يطا جنوب الخليل، وآخر من مخيم عايدة في بيت لحم، بالإضافة إلى شاب من قرية اماتين في قلقيلية.

كما اقتحمت قوة احتلالية منزل أسير في مخيم بلاطة شرقي نابلس، وقامت بالتحقيق مع عائلته، وذلك بعد إطلاق النار عليه واعتقاله أمس الاول بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة.

وتحدث بيان جيش الاحتلال عن اعتقال شاب آخر من مدينة طولكرم، وآخر من بلدة زبوبا في جنين، وثالث من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

هذا ويواصل أكثر من 1500 أسير في سجون الاحتلال لليوم العاشر على التوالي إضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها المتمثلة في: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب المشروعة.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أنه خلال اليوم التاسع للإضراب، يوم الثلاثاء، طرأ تدهور على الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام.

واستمرت إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ عمليات نقل الأسرى المضربين من وإلى السجون، حيث نقلت 6 أسرى من سجن "جلبوع" إلى سجن "نفحه".

كما دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الإذاعات الفلسطينية إلى تخصيص موجات بث مفتوحة مخصصة لتغطية إضراب الحرية والكرامة في يومه العاشر، ودعت كافة الصحفيين للتواجد في خيام الاعتصام والمشاركة في الفعاليات المقررة يوم الخميس 27-4-2017 الساعة 11 ظهرًا.

وفي غضون ذلك سرد مركز الميزان لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قصة طفلة من قطاع غزة، منعتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من الوصول إلى المستشفى ما تتسبب في وفاتها.

وذكر المركز أن الطفلة آية غالب خليل أبو مطلق (5 أعوام)، من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، تعاني منذ ولادتها من اضطرابات التغذية والاستقلاب، وأنها تحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع، حيث حجزت لها موعدين للعلاج في مستشفى جمعية المقاصد، كان الأول بتاريخ 5/2/2017م وتقدمت بطلب حصول على تصريح من السلطات الاسرائيلية بواسطة مديرية التنسيق والارتباط، غير أنها لم تتلق أي رد على طلبها.

من جهة اخرى كشف موقع "والاه" "الاسرائيلي" عن خطة لبناء حي ضخم جديد شرقي القدس المحتلة ستُقدّم في القريب للمصادقة عليها على المستوى السياسي، بعد أن أخذ وزير البناء، يوآف غالنت، على عاتقه رعايتها والدفع نحو تنفيذها.

وفي التفاصيل التي نشرها الموقع، فإنّ الأمر يتعلّق بخطة لبناء 15 ألف وحدة سكنية على أراضي مطار قديم في "عتروت" شمالي القدس المحتلة، بحيث تبلغ مساحة هذا الحي 55 دونمًا، ويتوقع أن تبنى فيه مبان متعددة الطبقات، وهو مجاور لجدار الفصل وقرية "عقب" من الغرب.

وأوضح الموقع أنه "خلال سنوات ومنذ المصادقة على حي "هار حوما"، تمت المصادقة على وحدات سكنية وراء الخط الاخضر، لكن هذه هي المرة الاولى منذ عشرين عاماً يتم الدفع بمشروع لبناء حي جديد بشكل تام".