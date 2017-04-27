أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن جماعة "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى يغيرون من نهجهم، حيث يقومون بإرسال مقاتلين إلى اليمن وأفغانستان وأفريقيا، مؤسسين من ذلك شبكة "إرهابية" جديدة.

وقال بورتنيكوف في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الأمن الدولي في موسكو: "إن هناك أدلة تشير إلى مفاوضات تجري بين جماعة "داعش" التكفيرية مع جماعات تكفيرية أخرى من أجل الاندماج".

وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "إن قادة الجماعات الإرهابية الدولية الكبرى، مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، أدركوا أنهم يواجهون خطر الاندثار في المناطق التي يسيطرون عليها، وبدأو بتغيير تكتيكاتهم".

يذكر أنه وصل إلى ميناء عدن الواقع تحت سيطرة قوى الاحتلال الإماراتي والسعودي يوم الـ 12 من أبريل الجاري أكثر من 400 مقاتل يتبعون جماعة "داعش" الإرهابية ومن جنسيات مختلفة جرى استقدامهم من سوريا على متن ثلاث بواخر صغيرة.

ميدانياً أحرقت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، الأربعاء، مخزن أسلحة تابع للجيش السعودي في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفا مشتركا استهدف موقع الفواز العسكري السعودي في نجران.

وأكد المصدر احراق مخزن أسلحة للجيش السعودي وإلحاق أضرار مادية جسمية في حامية وتحصينات الموقع المستهدف.

وكانت قوة الإسناد الصاروخي للجيش واللجان الشعبية نفّذت، الثلاثاء، قصفًا على موقع الفواز العسكري وموقع خلف الشبكة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة، فيما استهدفت المدفعية تجمعًا للجيش السعودي شمال موقع الطلعة بنجران.

كما لقي عدد من عناصر الجيش السعودي مصارعهم وجرح آخرون كما تم تدمير آليات عسكرية تابعة لهم، الأربعاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي طال تجمعاتهم في قرية القفل بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجيش السعودي في قرية القفل جنوب جيزان.

وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين إثر القصف واندلاع حريق في الموقع المستهدف.

وأضاف أنه تم اعطاب جرافات وآليات تابعة للجيش السعودي في قصف صاروخي شنته وحدات القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدف مركز القفل السعودي.

كذلك دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بمنطقة الطوال جنوب جيزان.

وأكد مصدر عسكري إحراق مخازن أسلحة في منطقة الطوال جنوب جيزان، واستهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من قذائف المدفعية.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية استهدفت، في وقت سابق الثلاثاء، تجمعا للجيش السعودي في موقع المنتزه، ومرابض مدفعيته بموقعي الخشل والمزبرات في جيزان.

هذا وقصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفا بقذائف المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية عسيلان، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

إلى ذلك صد الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، زحفًا باتجاه أحد مواقع الجيش واللجان الشعبية غربي محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة حاولوا الزحف على أحد مواقع الجيش واللجان في منطقة حمير بمديرية مقبنة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، عمليات في شمال المخا ومنطقة عكاد ومفرق الشراجة بمديرية المعافر بمحافظة تعز، أسفرت عن تدمير طقم عسكري وإصابات مباشرة في تجمعات المرتزقة.