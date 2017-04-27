تفقّد رئيس مكتب قائد الثورة آية الله محمد محمدي كلبايكاني مشروع توسعة حرم الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في النجف الاشرف.

واشاد محمدي كلبايكاني، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها للعتبة العلوية المقدسة (ع) ومشروع توسعة الحرم الطاهر الذي اطلق عليه اسم (صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع))، بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف (ص) بالانجازات التي قامت بها اللجنة الايرانية لاعمار العتبات المقدسة في العراق.

واشار الى شخصيتي الامام علي (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (ع) معتبرا ان المساهمة في بناء وتوسعة الحرم العلوي الطاهر تدلل على قمة المحبة التي يشعر بها الشعب الايراني لاهل البيت (ع) الكرام لاسيما الامام علي وفاطمة الزهراء عليهما السلام.

ولفت الى ان الجزء الاعظم من هذا المشروع قد اكتمل وسيتم انجاز الجزء المتبقي لغاية نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

واعتبر ان النجاح الذي حققه الايرانيون في انجاز مثل هذه المشاريع كان بفضل الاهتمام والمحبة الخاصة التي يكنّونها لاهل البيت عليهم السلام حيث انجز هذا المشروع بفضل ماتمّ تقديمه من النذور الشرعية والتبرعات المالية.

وتبلغ مساحة هذا الصحن الطاهر 6 هكتارات وبدأ العمل بالمشروع منذ عام 2012 وسيكتمل الجانب الاعظم منه في العام المقبل.