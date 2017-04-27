اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيد حسن قاضي زادة هاشمي على استعداد الجمهورية الاسلامية لنقل خبراتها في المجالات الطبية والدوائية الى العراق .

واضاف هاشمي في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيرته العراقية عديلة حمود يوم الاربعاء، قائلا ان ايران مستعدة لتلبية حاجة العراق للادوية عبر نقل خبراتها الدوائية والطبية الى هذا البد.

واشار وزير الصحة الى استقبال الجمهورية الاسلامية لجرحى الحرب ضد الارهاب العراقيين وتقديم الخدمات العلاجية لهم، مؤكدا بالقول نحن وقفنا دائما الى جانب الشعب العراقي وخاصة في مجال معالجة مصابي الحرب ضد الارهاب؛ ولن ندخر جهدا في هذا الخصوص.

كما تطرق الى زيارة الاربعين حيث التجمع السنوي للملايين من عشاق ومحبي اهل البيت (عليهم السلام) من انحاء العالم في مدينة كربلاء المقدسة ؛ مؤكدا ضرورة وضع برامج تضمن الارادة المثلى لهذه المراسم التي تشهد تناميا سنويا في اعداد الزوار .

الى ذلك، اشادت وزيرة الصحة العراقية بالمساعدات الانسانية الوفيرة والشاملة خاصة في المجالات الدوائية والعلاجية التي تقدمها ايران الى العراق، وقالت في تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرها الايراني ببغداد، ان 15 بالمئة من حاجات العراق الى الادوية تسدّد محليا؛ مؤكدة ضرورة الاستفادة من خبرات الجمهورية الاسلامية القيمة في مجال انتاج الادوية .

واضافت الوزيرة العراقية، ان اهم حاجات العراق في المجالات الدوائية حاليا تعود الى الادوية الكيمياوية؛ منوهة الى ان وزير الصحة الايراني قدم وعودا في هذا الخصوص.

من جانب آخر اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي حسن هاشمي متانة العلاقات بين ايران والعراق ومن ضمنها الكثير من البرامج المشتركة في المجال الصحي والطبي.

وفور وصوله الى مطار بغداد الدولي مساء الثلاثاء قال هاشمي في تصريح للصحفيين، ان لنا علاقات مع البلد الجار والشقيق العراق في جميع المجالات فضلا عن الكثير من البرامج المشتركة في قطاع الطب والصحة والعلاج.

واضاف، ان ايران والعراق يستفيدان دوما من خبرات بعضهما بعضا ولحسن الحظ ان هنالك تنسيقا كبيرا بينهما في الاوساط الدولية.