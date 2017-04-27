أقام مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة المؤتمر العلمي الدولي الاول المشترك مع مركز دراسات وزارة الخارجية الايرانية تحت عنوان (التراث العراقي الايراني المشترك – كربلاء انموذجا) للفترة من 21-22 نيسان 2017، على قاعة سيد الاوصياء عليه السلام في العتبة الحسينية المقدسة.

و أفادت العلاقات العامة في منظمة الوثائق و المكتبة الوطنية الايرانية أن المؤتمر أكد على المشتركات التاريخية والثقافية والادبية والاثارية التي تمتد جذورها لآلاف السنين بين ايران والتي ظهرت بشكل واضح و جلي من خلال تجربة كربلاء المقدسة في التلاقح الفكري والمعرفي عبر الثقافات المتعددة القائمة على مبدأ الحوار، وفي حفلي الافتتاح والختام القى عدد من المسؤولين العراقيين والايرانيين كلمات اشادت بالتراث الايراني-العراقي في كافة المجالات العلمية.

وتحدث خلال المؤتمر عدد من الشخصيات الايرانية و العراقية و هم عقيل الطريحي محافظ كربلاء المقدسة،مرتضى باك دامن رئيس مركز التعليم و الدراسات في الخارجية الايرانية و سيد محمد هاشمي المساعد الثقافي لرابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية.

و بحث جلسات المؤتمر والقى المشاركون فيه بحوثهم التي توزعت على ثلاث جلسات علمية موزعة على محاور شتى من اهمها دراسة الجذور التاريخية للجالية الايرانية في كربلاء منذ العهد الصفوي للعراق حتى عام 1980، وموقف الجالية الايرانية في كربلاء من الاحداث السياسية في العراق، واثر الجالية الايرانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، فضلا عن العادات والتقاليد الدينية للجالية الايرانية واثرها في المجتمع الكربلائي، ومحاور عديدة اخرى.

و كانت مقررة الجلسة الثانية للمؤتمر السيدة بروانه درويش من دائرة التعاون العلمي الدولي للمكتبة الوطنية الايرانية التي قدمت بحثاً بعنوان (كربلاء في عيون الرحالة الايرانيين خلال العهد القاجاري).