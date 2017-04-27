الشيخ جنتي: مراحل الانتخابات سارت لحد الآن بشكل جيد

أكد رئيس مجلس صيانة الدستور أن مراحل الانتخابات سارت لحد الآن بشكل جيد، داعيا المرشحين الى السعي للاهتمام بمعاناة المواطنين.

وخلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس صيانة الدستور، الذي عقد صباح يوم الاربعاء، أشار آية الله احمد جنتي بشكل إجمالي الى عملية دراسة اهلية المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية التكميلية، وقال: ان مراحل الانتخابات سارت لحد الآن بشكل جيد، معربا عن امله بأن يتم انتخاب شخص في الانتخابات الرئاسية يعمل بصالح الشعب.

وأردف رئيس مجلس صيانة الدستور، ان على مرشحي الانتخابات ان يسعوا للاهتمام بآلام ومعاناة المواطنين، وأن لا يهتم مرشح الشعب بالتيارات السياسية فقط.

المرجع مكارم شيرازي: ندعم الانتخابات لكننا لن نتدخل فيها

أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي، دعمه للانتخابات، لكنه شدد على عدم التدخل فيها وفي التوجهات الحزبية والفئوية.

وقال آية الله مكارم شيرازي خلال درسه للبحث الخارج في الفقه يوم الاربعاء في مسجد "اعظم" بمدينة قم جنوب العاصمة طهران، اننا نعمل على تعزيز اساس الانتخابات بالدعوة لها والحث على المشاركة الواسعة فيها لكننا لن نتدخل فيها وفي التوجهات الحزبية والفئوية.

ودعا المرجع الديني المرشحين للعمل على تبيان وشرح مواقفهم وآرائهم وبرامجهم حول مختلف الشؤون والقضايا من دون التهجم على الاخرين والانتقاص منهم وان لا يرهنوا تقدمهم بالاساءة الى الاخرين والحط من مكانتهم او تشويه صورة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وما حققه من مكاسب ومنجزات.

كما دعا آية الله مكارم شيرازي الى تجنب بث الشائعات التي تمس كرامة وسمعة الافراد والتي يتم الترويج لها عادة في الاجواء الافتراضية.

واكد اقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، انه نظرا لاقتدار البلاد فان الاعداء يسعون لخلق المشاكل لها ولكن يجب التغلب عليها ولا ينبغي التصرف بحيث يشعر المواطنون بالياس والاحباط، لذا يتوجب صون سمعة الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراء الانتخابات بصورة لائقة وبما يتطابق مع المعايير الاسلامية واجهاض مخططات الاعداء.

مع المرشحين

* روحاني: لدي خطة الـ100 يوم للازدهار الاقتصادي

أكد مرشح الانتخابات الرئاسية والرئيس الحالي للبلاد الشيخ حسن روحاني أن لديه خطة اقتصادية متكاملة سيقوم بنشرها قريبا.

ورفض روحاني لدى وصوله إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتسجيل برامجه الانتخابية وجود الركود في [اقتصاد] البلاد مستثنيا قطاع السكن، مشيرا إلى خروج بقية القطاعات من مرحلة الركود.

وفيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي، قال الرئيس روحاني: أن خطته يشمل الأخير، علاوة على إعداده لخطة الـ100 يوم سيعلن عنها قريبا.

وأشار المرشح روحاني: إلى أن أولوية المواطنين حسب الاستبيانات هى حل المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي.

كما نوه روحاني إلى خطواته في السنوات الثلاث والنصف الماضية مؤكدا على ضرورة استمرارها وتنفيذ خطة المائة يوم وكذلك خطوات وبرامج جديدة في فترته الرئاسية الثانية.

* قاليباف: ايران اليوم ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال تكنولوجيا العلوم والاجهزة

بدوره صرح المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف ان ايران تاتي ضمن الدول الخمس الاولى عالميا من حيث تكنولوجيا العلوم والاجهزة، وبامكاننا تحقيق النمو من الناحية العلمية بنسبة 15 ضعفا.

وفي تصريح ادلى به في مدينة قم المقدسة قال قاليباف، انه وبعد مرحلة الدفاع المقدس بلغنا مكانة تمكنا فيها من وضع قمر صناعي في المدار حول الارض ومن المعلوم ان شعبنا ونظامنا يمتلكان طاقة عالية.

ووعد هذا المرشح الرئاسي بتوفير 5 ملايين فرصة عمل في البلاد، معتبرا تصور البعض بعدم امكانية تحقيق هذا الامر بانه يعود الى رؤيتهم غير الصائبة.

واشار الى المكانة الخاصة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الهيكلية الدولية وقال، اليوم لا قوة كبرى او اقليمية يمكنها اتخاذ وتنفيذ القرار للمنطقة من دون ايران وهذا ما يعد فخرا كبيرا لايران والثورة الاسلامية.

* رئيسي: ايران حققت تقدماً تقنياً كبيراً في الجوفضاء والصواريخ

من جانبه اعتبر المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي ان ايران باتت في المراتب الاولى على مختلف الصعد كالجوفضاء والصواريخ والتقنيات المتطورة.

وقال ابراهيم رئيسي، في كلمة القاها امام حشد جماهيري في محافظة يزد ضمن حملاته الانتخابية، لاشك ان البلد الذي صمد طيلة 8 اعوام (حرب النظام الصدامي على ايران)، وبات في المراتب الاولى على مختلف الصعد كالجوفضاء والصواريخ والتقنيات يستطيع ان يبني نظاما اداريا لافساد فيه.

واضاف، ان الفقر والبطالة والفساد الاداري لاتليق بهذا البلد المقتدر وان الحكومة الاسلامية تتحمل مسؤولية التمهيد لنيل الشعب لمراتب شامخة في التنمية والكرامة.

وتابع: انه من خلال العزيمة الراسخة والادارة الثورية يمكن التعرف على مسببات الفساد ومكافحتها.

واعتبر انه لايشكل منافسا للمرشحين الآخرين بل انه منافس للفقر والبطالة في البلاد، مشيرا الى ان الاوضاع والظروف التي تجتازها البلاد على صعد المال والنظام المصرفي تثير القلق.

* جهانغيري: الاقتصاد الايراني تألق السنة الماضية

من ناحيته صرح المرشح الرئاسي اسحاق جهانغيري إن الاقتصاد الايراني حقق ارقاما قياسية العام الماضي بالنسبة لايران واصفا إياه بالمتألق.

وأفادت وكالة مهر للانباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني المرشح للدورة الثانية عشر لانتخابات رئاسة الجمهورية اعتبر في تصريح له للاذاعة والتلفزيون الايراني إن الاقتصاد الايراني حقق السنة ازدهارا ملحوظا تمكن خلاله من تسجيل ارقام قياسية على صعيد البلاد.

وأشار الرئيس الايراني إن عمل الحكومة في المجال الاقتصادي جاء ضمن توصيات قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في تعزيز الاقتصاد المقاوم.

وأشار بدوره نائب الرئيس الايراني والمرشح الرئاسي للدورة الثانية عشر إن المختصين في المجال الاقتصادي كشفوا عن مؤشرات النمو التي حققتها البلاد خلال السنة المنصرمة واصفا إياها بمرحلة تألق الاقتصاد وازدهاره.

* ميرسليم: الاتفاق النووي برهن أحقية الشعب الايراني

هذا فقال المرشح للدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية مصطفى ميرسليم ان الاتفاق النووي اثبت احقية الشعب الايراني وان الجميع يؤمنون بان شعبنا يدعو وينادي بالحق.

واضاف ميرسليم وهو يتحدث امام حشد من طلبة جامعة مازندران ان الشعب الايراني نفذ جميع التزاماته التي قطعها للمجتمع الدولي في اطار الاتفاق النووي لكن المؤسف ان الاطراف الاخرى، لم تنفذ التزاماتها بالكامل وهذا يثبت ان الشعب الايراني على حق.

واوضح ميرسليم انه فيما يخص السياسة الخارجية فاننا يجب ان نقيم تعاملا اكثر مع البلدان الجارة بما فيها افغانستان وتركيا وقطر لان لدينا مصالح مشتركة مع البلدان الجارة يمكن تحقيقها من خلال التعامل والتشاور.