ذكرت أنباء أن القيادة الصينية نشرت، على خلفية تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، المزيد من قواتها على الحدود مع كوريا الشمالية، وأرسلت إلى هناك 100 ألف جندي إضافيين.

وذكرت صحيفة (Yomiuri) استنادا إلى مصادر صينية بما في ذلك مصادر عسكرية، أن بكين علاوة على ذلك رفعت درجة جاهزية قواتها المسلحة، وبدأ تعزيز القوات الصينية على الحدود مع الشطر الكوري الشمالي منذ منتصف أبريل/نيسان الجاري.

وتتحرك في الوقت الراهن نحو شبه الجزيرة الكورية، قوة بحرية أمريكية ضاربة تقودها حاملة الطائرات النووية (Carl Vinson)، وستجري بالتوازي تدريبات مع سفينتين يابانيتين حاملتين للصواريخ، على العمل داخل نسق موحد.

ومن المفترض، بحسب صحيفة (Yomiuri)، أن تمر المجموعة البحرية الأمريكية الضاربة عبر مضيق كوريا قرب جزيرة تسوشيما، لتتمركز في بحر اليابان، حيث ستجري التدريبات الجديدة للقطع البحرية الأمريكية واليابانية، بالإضافة إلى تدريبات بمشاركة قطع بحرية كورية جنوبية.

من جهة أخرى نشرت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بطارية منظومة الدفاع الصاروخي المتطور (ثاد) في ملعب غولف في بلدة سونغجو، جنوب شرق سيئول.

وبدأت عملية نقل الأجزاء الرئيسية، منها 6 منصات للإطلاق، ورادار وصواريخ مضادة منذ منتصف ليلة الاثنين، ما عدا مولدات الطاقة التي يتوقع نقلها قريبا.

وأثناء نقل هذه الأجزاء، منعت الشرطة دخول سكان البلدة المحتجين على نشر المنظومة، حيث تمركز حوالي 200 شخص أمام قاعة السكان في حي سوسونغ الواقع في مدخل ملعب الغولف.

ويدير المنظومة لواء المدفعيات الـ35 التابع للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا.

وكشفت صحيفة (واشنطن أكساماينر) عن استعداد سلاح الجو الأمريكي لإجراء اختبار لصاروخ بالستي عابر للقارات تتسلح به القوات النووية الاستراتيجية، في ظل التوتر القائم مع كوريا الشمالية.

ووفقا للصحيفة، سيتم الأربعاء، إطلاق صاروخ من طراز (مينوتمن 3)، الذي يشكل أساس تسليح القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية، من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا لإثبات وإظهار القدرة النووية للولايات المتحدة.

وزعمت ممثلة القيادة العالمية لسلاح الجو الأمريكي أنه تمّ التخطيط لهذه الاختبارات قبل سنة، ولا صلة لإجرائها بالوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال العقيد جون موس الذي سيصدر أمر الإطلاق التجريبي لهذه الصواريخ: إن إطلاق صاروخ (مينوتمن- 3) هو للتحقق من حالة القوى النووية الوطنية، وإظهار قدراتنا النووية للعالم أجمع.

وذكر، سابقا، أن الصاروخ البالستي العابر للقارات من طراز (مينوتمن-3) يشكل في الوقت الحاضر عماد الصواريخ الاستراتيجية التي تنطلق من قواعد أرضية للقوات الأمريكية. ووفقا لأحدث البيانات المأخوذة من مصادر عامة، فإن لدى الولايات المتحدة 450 صاروخ (مينوتمن-3)، وهي سوف تظل في الخدمة الفعلية حتى العام 2020 على الأقل.