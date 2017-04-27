* وحدة العالم الاسلامي، عامل داعم للقضية الفلسطينية * هدفهم الاول ضرب قدرات العالم الاسلامي، للقضاء على القوى التي تعمل لدعم فلسطين

اعتبر السفير الفلسطيني عميد السلك الدبلوماسي في طهران ان وحدة العالم الاسلامي تشكل عاملاً داعماً لفلسطين، داعيا الدول الاسلامية الى تقديم الدعم للأسرى الفلسطينيين، بإعلان يوم الأسير يوماً وطنيا.

واستعرض السفير الفلسطيني صلاح الزواوي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاربعاء في مقر السفارة الفلسطينية في طهران، قضية الاسرى الفلسطينيين معتبراً انها في غاية الأهمية، وقال: إن هذه القضية تمثل جزءاً من المشكلة ولكن ليست كلها، فالمشكلة بدأت منذ تقسيم الامبراطورية العثمانية ووقوع فلسطين تحت الوصاية البريطانية، مؤكداً ان ذلك شكل خطراً كبيراً لفلسطين، لان الغرب اتخذ قراراً بتهجير مجاميع مختلفة من اليهود الذين كانوا يتعرضون لضغوط في مختلف الدول الى فلسطين، خلق كيانا غريباً في المنطقة، وقام الغرب بتقسيم العالم الاسلامي بين آسيا وافريقيا.

واضاف السفير الزواوي: إن الشعب الفلسطيني ثار ونهض وقدم الكثير من الشهداء، ولكن المؤسف ان هذا الكيان اللقيط تمكن بمساعدة من الدول الغربية واستخدام القوة من احتلال 87% من ارض فلسطين كما تمكن خلال حرب الايام الستة عام 1967 من الاستيلاء على كافة ارض فلسطين بالاضافة الى منطقة الجولان وشبه جزيرة سيناء.

وتابع السفير الفلسطيني قائلاً: إن المشكلة الحالية تكمن بضرورة عدم نسيان تاريخ وماضي هذه المنطقة ولمن كانت تعود ومن أوصل القضية الى اتفاقية كامب ديفيد.

وأشار السفير الزواوي الى اهداف (اسرائيل)، قائلاً: إن هدفهم هو تأسيس (اسرائيل) الكبرى من النيل الى الفرات، وقد تم متابعة هذا الهدف منذ عهد (اسحاق شامير) مروراً بـ (آريل شارون) والى (نتنياهو)، والاسلوب المستخدم لتحقيق هذا الهدف هو القوة العسكرية.

وصرح السفير الفلسطيني: كانت هناك مجموعة أخرى تتابع موضوع (اسرائيل) العظمى مثل شمعون بيريز الذي كان يعتقد ان بالامكان تحقيق ذلك من خلال السبل السياسية والاقتصادية والعملية للسيطرة على المنطقة كلها.

واشار الزواوي الى كلمة لبيريز، قال فيها: نحن أسياد المنطقة والبقية أجراء.

واكد الزواوي: اليوم أيضاً يتم متابعة هذين الهدفين من خلال دعم الصهيونية العالمية وامريكا، واستطرد قائلاً: كما تعلمون فانهم بدأوا الحرب في سوريا، وشنوا هجوماً عليها بالطائرات الاسرائيلية لان هذا البلد كان داعماً لفلسطين ويمكن القول بانه ليس في سوريا مدينة لم تقدم الشهداء من أجل فلسطين.

وأكد السفير الفلسطيني: إن هدفهم الرئيسي هو توجيه الضربة لقدرات العالم الاسلامي، ويحاولون بشتى السبل القضاء على كافة القوى التي تعمل لدعم فلسطين ولذلك اثاروا الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر والصراع بين المذاهب في العراق.

وأضاف: إن امريكا احتلت العراق وافغانستان منذ عام 2003، وذلك بهدف ابادة الثروة الاقتصادية للعراق المتمثلة بالنفط. ولذلك قاموا بتسليح الارهابيين بشتى انواع الاسلحة، وحتى عمدوا الى اضعاف السعودية بصفتها احدى الدول الاسلامية الكبرى من خلال اثارة الحرب مع اليمن. لان الهدف كان القضاء على الشعب اليمني الذي يمثل راسمال بشري لدعم فلسطين.

كما اكد السفير الزواوي بانهم ابدوا مخالفتهم للجمهورية الاسلامية في ايران بصورة مباشرة وغير مباشرة. فهذا الموقع الذي نحن فيه كان قبل الثورة الاسلامية سفارة لإسرائيل، لكن الامام الخميني (ره) حوّلها الى سفارة لفلسطين.

وقال الزواوي مخاطباً الجانب الايراني، ان بلدكم وحكومتكم قوية وعظيمة حقاً. وأضاف: إن الثورة الاسلامية في ايران انتصرت رافعة رايتين هما الاسلام وفلسطين، وان مؤازرة فلسطين ودعمها كانتا دوماً تمثلان أولوية لسماحة قائد الثورة الاسلامية، ولذلك فان العدو الصهيوني شعر بالخطر تجاه الدور الايراني.

وتساءل الزواوي: لماذا تمتلك بعض الدول الاسلحة النووية ولكنها تعارض حصول ايران على الطاقة النووية للأغراض المدنية؟ حتى إبّان العهد البائد، فان الغرب بنفسه إقترح بناء محطات للطاقة النووية في ايران، فلماذا كان حلالاً آنذاك واصبح حراماً اليوم؟ الجواب: لان ايران تهدف الى وحدة العالم الاسلامي.

واقترح الزواوي، إقامة مؤتمر قمة لقادة الدول المؤثرة في العالم الاسلامي مثل ايران وتركيا واندونيسيا والسعودية وماليزيا بهدف المساعدة في حل مشاكل العالم الاسلامي.

وصرح: ان أي مساعي تهدف الى الوحدة فإنها ستساعد القضية الفلسطينية، معربا عن أسفة لان السلاح اليوم ليس موجهاً الى (اسرائيل) وانما نحو الأصدقاء.

وحذّر الزواوي من خطر تهويد القدس وقال: يتم حالياً القضاء على فلسطين فلماذا إبتعد المسلمون عن بعضهم البعض؟

فاذا لم تكن هناك من وحدة فانه سيتم القضاء على فلسطين ولهذا يجب ان يتحد العالم الاسلامي ويوجّه كافة اسلحته نحو العدو الصهيوني.

كما اقترح الزواوي على علماء العالم الاسلامي في الحوزات العلمية في قم والنجف والازهر الشريف والمدرسة الدينية السعودية، ان يجلسوا معا ويرسموا الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها. ومن الممكن ان يكون هناك اختلاف ايديولوجي بين العلماء، ولكن لاخلاف بشأن فلسطين لان هدف (اسرائيل) هو من النيل الى الفرات.

واشار الزواوي في ختام تصريحاته الى يوم الاسير وقال: هناك 1500 اسير لنا اضربوا عن الطعام وحياة الكثير منهم معرضة للخطر، ولذلك ندعو كافة الدول الاسلامية الى اعلان يوم الاسير يوماً وطنيا والحديث عنه وشرح القضية الفلسطينية في كافة المدارس ووسائل الاعلام والمؤسسات الأخرى.

ووجه الزواوي خطابه للأسرى قائلاً: نرسل تحياتنا اليكم وقلوبنا معكم وسنبذل كل شيء من اجلكم.