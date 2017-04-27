اعلن قائد قوات الشرطة والامن الداخلي في محافظة هرمزكان (جنوب البلاد)، 'العميد عزت الله ملكي' عن ضبط ومصادرة شاحنة محملة بما يزيد عن طن من مادة الافيون المخدرة وذلك بفضل جهود ويقظة قوات الشرطة في المحافظة.

وأوضح العميد ملكي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، ان قوات الامن الداخلي تمكنت (مساء امس الثلاثاء)، من ضبط الشاحنة المحملة بالافيون بمفرزة مدينة 'خمير' على بعد 70 كيلو مترا من مدينة بندر عباس مركز المحافظة، فضلا عن اعتقال سائق الشاحنة واحالته الي القضاء.

واضاف، ان الشحنة كانت محملة بما يزيد عن طن من مادة الافيون التي كانت مخباة بشكل دقيق في 101 علبة بزنة 10 كيلوغرامات داخل الشاحنة المضبوطة.