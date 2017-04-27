  • الخميس ٣٠ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192140 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 20:01 الاقسام: محليات  
شرطة هرمزكان تصادر شاحنة محملة بمادة الافيون

شرطة هرمزكان تصادر شاحنة محملة بمادة الافيون

اعلن قائد قوات الشرطة والامن الداخلي في محافظة هرمزكان (جنوب البلاد)، 'العميد عزت الله ملكي' عن ضبط ومصادرة شاحنة محملة بما يزيد عن طن من مادة الافيون المخدرة وذلك بفضل جهود ويقظة قوات الشرطة في المحافظة.

وأوضح العميد ملكي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، ان قوات الامن الداخلي تمكنت (مساء امس الثلاثاء)، من ضبط الشاحنة المحملة بالافيون بمفرزة مدينة 'خمير' على بعد 70 كيلو مترا من مدينة بندر عباس مركز المحافظة، فضلا عن اعتقال سائق الشاحنة واحالته الي القضاء.

واضاف، ان الشحنة كانت محملة بما يزيد عن طن من مادة الافيون التي كانت مخباة بشكل دقيق في 101 علبة بزنة 10 كيلوغرامات داخل الشاحنة المضبوطة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ايرنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0698 sec