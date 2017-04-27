استقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف رئيس البرلمان القرغيزي " جيني باي تور سونبكوف "، بعد الظهر يوم الاربعاء حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة.

وأشار ظريف خلال هذا اللقاء الى العلاقات التي تربط بين طهران وبشكيك معتبرا قرغيزستان بلدا صديقا لايران والعلاقات الثنائية بين البلدين كانت دائما وطيدة.

ولفت وزير الخارجية الى الاخطار المشتركة التي تهدد المنطقة داعيا الجميع الى تعزيز التعاون لمكافحة الارهاب والتطرف.

من جانب آخر أكد وزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي ضرورة تفعيل مشروع ربط إيران بالصين عبر قرغيزيا مشدداً على أهمية إجراء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الإستثمار في هذا المشروع.

وخلال لقائه رئيس البرلمان القرغيزي جيني باي تور سونبكوف يوم الأربعاء في طهران أشار آخوندي الى ربط إيران بالصين عبر السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع طاجيكستان وقرغيزيا وأفغانستان بما يعرف بمشروع كتاي مشيراً الى إن سكك الحديد الإيرانية مرتبطة حالياً بإفغانستان وإن خط خواف – هرات في طور التكميل.

ورحب آخوندي بتطوير العلاقات بين إيران وقرغيزيا على صعيد النقل معرباً عن استعداد بلاده لإقامة إجتماع خماسي يجمع إيران والصين وطاجيكستان وأفغانستان وقرغيزيا.

وأعرب عن استعداد إيران لتقديم الخدمات اللوجيستية لقرغيزيا في الموانئ الإيرانية مشيراً الى المشتركات الحضارية بين البلدين والفرص المتاحة لتطوير التعاون الإقتصادي بينهما.

من جانبه أعرب رئيس برلمان قرغيزيا جيني باي تور سونبكوف عن دعم بلاده لتطوير التعاون الترانزيتي بين البلدين.

وأشار الى إمكانية إقامة رحلات جوية مباشرة بين البلدين معتبراً إن ربط إيران بالصين عبر قرغيزيا يحضي بأهمية فائقة بالنسبة لبلاده.