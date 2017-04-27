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|رقم الخبر: 192137
|تاريخ النشر: نيسان 26, 2017
|الوقت: 19:11
|الاقسام: دوليات
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حاكم جاكرتا ينجو من تهمة الإساءة للقرآن
أعلن مجلس قضاة محكمة جاكرتا الشمالية انتهاء جلسات محاكمة حاكم جاكرتا باسوكي بورناما في قضية الإساءة للقرآن الكريم، وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 9 مايو/أيار المقبل.
وإذا ما توافق الحكم مع طلب الادعاء، فإن بورناما سيتمكن من إنهاء فترة إدارته للعاصمة الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل دون دخوله السجن. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية في دفاعه عن نفسه: إن آليات الدعاية التي طبقها النازيون استُخدمت لكي تلصق به تهمة لم يرتكبها.
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