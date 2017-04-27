وإذا ما توافق الحكم مع طلب الادعاء، فإن بورناما سيتمكن من إنهاء فترة إدارته للعاصمة الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل دون دخوله السجن. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية في دفاعه عن نفسه: إن آليات الدعاية التي طبقها النازيون استُخدمت لكي تلصق به تهمة لم يرتكبها.