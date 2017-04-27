  • الخميس ٣٠ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192137 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: دوليات  
حاكم جاكرتا ينجو من تهمة الإساءة للقرآن

حاكم جاكرتا ينجو من تهمة الإساءة للقرآن

أعلن مجلس قضاة محكمة جاكرتا الشمالية انتهاء جلسات محاكمة حاكم جاكرتا باسوكي بورناما في قضية الإساءة للقرآن الكريم، وتم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 9 مايو/أيار المقبل.

وإذا ما توافق الحكم مع طلب الادعاء، فإن بورناما سيتمكن من إنهاء فترة إدارته للعاصمة الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل دون دخوله السجن. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية في دفاعه عن نفسه: إن آليات الدعاية التي طبقها النازيون استُخدمت لكي تلصق به تهمة لم يرتكبها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/8795 sec