أقرّ مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الثلاثاء بأن "لا شيء محسوم" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي تريد أن "تجمع الوطنيين من اليمين واليسار".

ويخوض ماكرون الجولة الثانية ضد لوبان يوم السابع من مايو/أيار المقبل، بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني على التوالي بالجولة الأولى الأحد الماضي، وسيشارك المتنافسان في مناظرة تلفزيونية في الثالث من الشهر المقبل.

وتعرض موقف ماكرون للانتقاد من عدد كبير من المعلقين الذين اعتبروا أنه يُعطي انطباعا وكأنه "تجاوز" الجولة الثانية وأنه يعتبر أن النصر مضمون.

وردّ ماكرون قائلا "لن أتلقى دروسا"، مضيفا أنه لم يربح شيئا بعد وأنه يجب "أن نناضل"، وتابع "لم يتوقع أحد فوزي منذ شهر ونصف شهر، أنا مثال حي على أن المتنبئين مخطئون".

من جهته حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أن فوز ماكرون على لوبان خلال الدورة الثانية ليس مضمونا، معتبرا أنه يجب عدم الاستهانة بالنتيجة التي حققتها الجبهة الوطنية.

وقال هولاند خلال زيارة لغرب فرنسا أمس "أعتقد أن من المناسب أن نكون في غاية الجدية وفي حالة تعبئة كاملة، وعلينا أن نعتبر أن لا شيء مضمون، وأنّ الفوز يجب أن ينتزع وأن نستحقه".

وتابع: ليس هناك إدراك فعلي لما حصل يوم الانتخابات، نسينا أن مارين لوبان انتقلت إلى الدورة الثانية. ليس شيئا هامشيا أن يصل اليمين المتطرّف إلى الدورة الثانية لانتخابات رئاسية.

* هولاند المذعور من وصول لوبان

من جانبه طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من وزراء الحكومة يوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من مايو أيار في مواجهة إيمانويل ماكرون.

وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم هولاند: إن الرئيس طلب من الوزراء: إلزام أنفسهم تماما في الحملة الانتخابية بضمان حصول لوبان على أقل نسبة ممكنة.

وأضاف لو فول أن أولوند الذي حث الفرنسيين على التصويت لماكرون طلب من كل وزير حشد كل جهوده في هذه الحملة.

*حملة ماكرون تعرضت لهجمات إلكترونية

الى ذلك أكدت الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، أن شبكتها الإلكترونية كانت هدفا لخمس عمليات اختراق متطورة على الأقل منذ يناير كانون الثاني لكن أيا منها لم ينجح في سرقة أو اختراق أي بيانات للحملة.

وقال حزب "إلى الأمام" الذي ينتمي إليه ماكرون في بيان: إيمانويل ماكرون هو المرشح الوحيد المستهدف في الحملة الرئاسية الفرنسية.

وأضاف: ليس من قبيل الصدفة أن إيمانويل ماكرون، آخر المرشحين التقدميين في هذه الانتخابات، هو الهدف الرئيسي.

هذا وقال مصدر قضائي يوم الأربعاء: إن السلطات الفرنسية اعتقلت أربعة أشخاص في ضاحية تراب غربي العاصمة باريس في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.

وتأتي الاعتقالات بعد فتح تحقيق أولي في فبراير شباط. وذكر المصدر أن المحققين لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا يهدد البلاد.

*الشرطة تستجوب 10 فيما يتعلق بهجمات 2015

من جانب آخر قالت مصادر بالشرطة الفرنسية يوم الأربعاء: إن السلطات تستجوب عشرة أشخاص للاشتباه بأنهم قدموا أسلحة لإسلامي متشدد هاجم متجرا لبيع الأطعمة اليهودية في باريس في يناير كانون الثاني 2015 مما أسفر عن مقتل أربعة يهود.

كان المتشدد ويدعى "أميدي كوليبالي" شنّ الهجوم على المتجر في شرق باريس بعد يومين من اقتحام مسلحين آخرين مقر صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة بباريس وقتلهما 12 شخصا أغلبهم من رسامي الكاريكاتير والصحفيين.