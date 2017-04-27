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رقم الخبر: 192134 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية الجزائري يعتبر ماكرون “صديقا” لبلاده

وزير الخارجية الجزائري يعتبر ماكرون “صديقا” لبلاده

أعلن وزير الخارجية الجزائر رمطان لعمامرة ان المرشح الوسطي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ايمانويل ماكرون “صديق” للجزائر.

أعلن وزير الخارجية الجزائر رمطان لعمامرة ان المرشح الوسطي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ايمانويل ماكرون “صديق” للجزائر.
وقال لعمامرة في تصريح نقلته قناة “النهار تي في” الخاصة “ايمانويل صديقنا، صديق للجزائر وهذا واقع”، مضيفا “ننتظر الدورة الثانية” من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في السابع من ايار/مايو.
وتصدر ماكرون (39 عاما) وزعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن (48 عاما) نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الاحد مع حصولهما تباعا على24.01 % و21.30 % من الاصوات واستبعدا بذلك مرشحي الحزبين التقليديين الاشتراكي واليمين ممثلا بالجمهوريين.
وكان ماكرون اعتبر خلال زيارته الجزائر في شباط/فبراير الماضي ان الاستعمار “جريمة ضد الانسانية” الامر الذي اثار ترحيبا في الجزائر وجدلا في فرنسا.
وقد صرح ماكرون خلال زيارته “ان الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، انه جريمة، جريمة ضد الانسانية، انه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب ان نواجهه بتقديم الاعتذار لمن اركبنا بحقهم هذه الممارسات”.

 

 
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