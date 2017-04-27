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رقم الخبر: 192133 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: اقتصاد  
البتروكيماويات تجذب مليارات الدولارت من الإستثمارات الأجنبية
فيما المفاوضات مع الآسيويين والأوروبيين متواصلة

البتروكيماويات تجذب مليارات الدولارت من الإستثمارات الأجنبية

أعلن مساعد وزير النفط للشؤون الدولية التجارية أمير حسين زماني نيا عن جذب 10 مليارات دولار من الإستثمارات الأجنبية في قطاع البتروكيماويات قريباً.

وفي تصريح له اليوم الأربعاء قال زماني نيا إن عودة الإستثمارات إلي قطاع البتروكيماويات أصبحت مضمونة مشيراً إلى إستمرار المفاوضات لجذب 50 مليار إلى 80 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأشار إلى إجراء مفاوضات جادة لجذب استثمارات بـ 10 مليارات دولار مع المستثمرين الأجانب في قطاع البتروكيماويات معرباً عن توقعه بتحقق هذا الأمر نظراً إلى أوضاع البلد ورغبة المستثمرين الأجانب في ذلك.

ولفت إلى ان المستثمرين الذين تجري حالياً مفاوضات معهم هم من دول آسيوية وأوروبية واصفاً العام الجاري بأنه عام الإزدهار في صناعة النفط وخاصة البتروكيماويات.

يذكر إن حجم إنتاج إيران من البتروكيماويات يبلغ سنوياً 62 مليون طن ويتوقع أن يبلغ هذا الرقم حتي نهاية العام الإيراني الجديد (ينتهي في 20 آذار مارس القادم ) 72 مليون طن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ايرنا
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