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رقم الخبر: 192132 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: دوليات  
غوتيريس يقترح تشكيل مكتب عالمي لمكافحة الإرهاب

غوتيريس يقترح تشكيل مكتب عالمي لمكافحة الإرهاب

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل مكتب دولي لمكافحة الإرهاب من اجل تسهيل التنسيق بين الدول.

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل مكتب دولي لمكافحة الإرهاب من اجل تسهيل التنسيق بين الدول. وقال مساعد الأمين العام في الشؤون السياسية جيفري فيلتمان، في قراءة لتصريحات غوتيريس، خلال مؤتمر موسكو السادس حول الأمن الدولي اليوم الأربعاء، “من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، اقترحت إنشاء مكتب جديد لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يزيد من تعزيز التنسيق والتماسك في إيصال المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء وزيادة تأثيرنا على أرض الواقع”. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في البيان “أننا في الأمم المتحدة ملتزمون بالإصلاحات وتحويل قدراتنا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بما في ذلك الإرهاب والتطرف”.
هذا ويعقد في موسكو يومي 26-27 نيسان/أبريل الحالي الدورة السادسة من مؤتمر الأمن الدولي، الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية، ويشارك في المؤتمر أكثر من 750 ضيف، من بينهم وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العسكرية لعدد من دول أجنبية، بالإضافة غلى قادة مؤسسات عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة معادة الأمن الجماعي.

 

 
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