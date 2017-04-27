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رقم الخبر: 192131 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
أكثر من 500 قيادي من حركة الجهاد الاسلامي يضربون عن الطعام الاربعاء

أكثر من 500 قيادي من حركة الجهاد الاسلامي يضربون عن الطعام الاربعاء

دعا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي “داود شهاب” إلى الانضمام الى الأضراب عن الطعام يوم غداً من الصباح وحتى المساء بمشاركة نحو ٥٠٠ كادر وقيادي من الحركة.

دعا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي “داود شهاب” إلى الانضمام الى الأضراب عن الطعام يوم غداً من الصباح وحتى المساء بمشاركة نحو ٥٠٠ كادر وقيادي من الحركة.
وقال شهاب ان الاضراب يأتي إسناداً ودعماً للأسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام وذلك على أرض ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

 

 
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