أكثر من 500 قيادي من حركة الجهاد الاسلامي يضربون عن الطعام الاربعاء دعا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الاسلامي “داود شهاب” إلى الانضمام الى الأضراب عن الطعام يوم غداً من الصباح وحتى المساء بمشاركة نحو ٥٠٠ كادر وقيادي من الحركة.