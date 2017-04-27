قالت صحيفة "نودون سينمون" الحزبية في كوريا الشمالية: إن بيونغ يانغ لا تخيفها مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية البحرية الضاربة التي أرسلت على عجل إلى شبه الجزيرة الكورية.

واعتبرت الصحيفة في مقالة بهذا الخصوص أن التهديدات الأمريكية مجرد "خداع"، واصفة الولايات المتحدة بأنها قادرة فقط على الهجوم على البلدان الضعيفة التي لا تمتلك أسلحة نووية.

واللافت أن هذه الصحيفة الكورية الشمالية دعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في أعمالهما، آخذتين في الاعتبار عزم كوريا الشمالية الصارم على الرد في حال حدوث استفزاز من قبلهما.

وحذرت الصحيفة بأن شعب وجيش كوريا الشمالية "قادران على اللجوء إلى خيار حرج"، إذا تطلب الأمر الرد على القوى المعادية والدفاع عن السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ولفتت الصحيفة الكورية الشمالية الانتباه إلى العرض العسكري الذي أقيم في بيونغ يانغ في الذكرى 105 لميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ، مشيرة إلى أن ذلك العرض العسكري الضخم أظهر "قوة النموذج الاشتراكي الكوري التي لا تقهر، ووحدة الجيش والشعب السائرين نحو انتصار الثورة النهائي تحت قيادة زعيم البلاد الحالي كيم جونغ أون".

من جانبها قالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنه تم نقل بعض أجزاء نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي إلى موقع في جنوب البلاد وإن عملية نشر النظام ستكتمل ليصبح جاهزا للتشغيل بنهاية العام الحالي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان "تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل ضمان تشغيل مبكر للنظام ثاد ردا على تطور التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.