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رقم الخبر: 192128 تاريخ النشر: نيسان 26, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: عربيات  
القوات اليمنية تحرق مخزن أسلحة سعودي بنجران

القوات اليمنية تحرق مخزن أسلحة سعودي بنجران

أحرقت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، مخزن أسلحة تابع للجيش السعودي في نجران.

أحرقت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، مخزن أسلحة تابع للجيش السعودي في نجران.
وأوضح مصدر عسكري لـ “المسيرة نت” أن وحدات القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفا مشتركا استهدف موقع الفواز العسكري السعودي في نجران.
وأكد المصدر احراق مخزن أسلحة للجيش السعودي وإلحاق أضرار مادية جسمية في حامية وتحصينات الموقع المستهدف.
وكانت قوة الإسناد الصاروخي للجيش واللجان الشعبية نفّذت، أمس الثلاثاء، قصفًا على موقع الفواز العسكري وموقع خلف الشبكة بعدد من صواريخ الكاتيوشا، محققة إصابات مباشرة، فيما استهدفت المدفعية تجمعًا للجيش السعودي شمال موقع الطلعة بنجران.

 

 
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