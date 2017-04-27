اعتقلت السلطات التركية الاربعاء أكثر من ألف شخص خلال حملة تطهير جديدة ضد المشتبه في تأييدهم المعارض فتح الله غولن، وذلك بعد عشرة ايام من فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في استفتاء حول تعزيز صلاحياته.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله “أطلقت عملية هذا الصباح في 81 محافظة، وهي مستمرة، وفي هذه الأثناء التي أتحدث فيها، تم ايقاف 1009 (مشتبه به) في 72 محافظة”.

وأضاف أن “هذا إجراء ضروري في صالح الجمهورية التركية وهدفها تطهير” صفوف الشرطة من العناصر التي يشتبه في تاييدها غولن.

وقال الوزير إن “الخطوة الاهم في الجهود المبذولة هدفها تحديد وتدمير هيكلية تسربت إلى شرطتنا وتسعى للسيطرة عليها من الخارج، لقد تم الانتهاء منها هذا الصباح”.

وتتهم السلطات التركية غولن بالتخطيط لمحاولة انقلاب فشلت في 15 تموز/يوليو فيما ينفي أي دور له فيها.

ومع هذه الاعتقالات الجماعية والضربات الثلاثاء ضد المقاتلين الأكراد في سوريا وعلى مواقع في العراق، يبدو أن القادة الأتراك يرغبون في تأكيد المضي في حربهم ضد “الإرهاب” داخل الحدود وخارجها.

وتاتي حملة التطهير الواسعة التي شارك نحو 8500 شرطي قبل ثلاثة أسابيع من زيارة مهمة يقوم بها اردوغان الى الولايات المتحدة حيث ستشكل المطالبة بتسليم غولن الذي يعيش في منفاه هناك منذ عام 1999 احد ابرز عناوينها. ولطالما طالبت الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمها غولن.

وتأتي المداهمات غير المسبوقة خلال الاشهر الاخيرة عقب فوز اردوغان بفارق ضئيل في استفتاء في 16 نيسان/ابريل على تعديلات دستورية توسع صلاحياته، الامر الذي يثير المخاوف من نزعة تسلطية.

واشارت الاناضول الى إصدار مذكرات اعتقال بحق 390 مشتبها به في اسطنبول وحدها.



