قال زعيم حزب الجمهوريين اليميني ، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء، في بيانٍ رسمي بأنه سيصوت للمرشح إمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وذلك لمنع زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن من الوصول للسلطة.

قال زعيم حزب الجمهوريين اليميني ، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء، في بيانٍ رسمي بأنه سيصوت للمرشح إمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وذلك لمنع زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن من الوصول للسلطة.

ووصف ساركوزي نتيجة الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي بـ “الزلزال السياسي” قائلاً بأنه يأسف لهذه النتائج لكنه اعتبر في الوقت ذاته بأنه يجب احترام خيار الفرنسيين.

وأضاف قائلاً : ” انتخاب مارين لوبن رئيسةً للجمهورية سيكون له عواقب وخيمة على بلدنا وعلى مستقبل الفرنسيين ولهذا السبب سأصوت في الدورة الثانية للمرشح إمانويل ماكرون”

وتابع : ” خياري هو خيار مسؤولية ولا يعني بأنني أدعم مشروع إمانويل ماكرون ” .