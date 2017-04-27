يعمل تطبيق "Safety Screen" على مساعدة صغار السن على الإمساك بالأجهزة المحمولة على مسافة مثالية من الوجه، من أجل الحفاظ على صحة العينين وراحتهما.

ويتوافر هذا التطبيق بشكل مجاني للأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، ويمكن الحصول عليه عبر متجر "غوغل بلاي"، وهو يعمل في الخلفية ويمكن تفعيله مع حمايته بكلمة سر من قبل الأهل.

ويعمل التطبيق الجديد من خلال برمجيات متقدمة لتمييز الوجه البشري، ويستخدم رسائل منبثقة على شكل رسوم متحركة لطيفة تقوم بإغلاق الشاشة عندما يُمسك المستخدم الجهاز بشكل قريب جداً من وجهه، بحيث لا تعود الشاشة الى الظهور إلا عندما يبعد المستخدم الجهاز إلى المسافة الصحية السليمة.

يُذكر أنه كانت بيانات عدة من أطباء العيون قد أشارت إلى ازدياد نسبة الإصابة بحسر النظر، ما فسره العلماء بمزيج من العوامل الجينية من جهة، والبيئية من جهة أخرى، بما يشمل الازدياد الكبير في النشاطات التي تتطلب النظر من مسافات قصيرة، مثل استخدام الأجهزة الذكية، وانخفاض مستوى التعرض للضوء الطبيعي من خلال ممارسة النشاطات الخارجية.



